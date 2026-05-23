Büyük bayram göçü başladı
23.05.2026 04:10
9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi yola çıktı. Kilit kavşaklarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kurban Bayramı tatili başladı, milyonlarca kişi yollara düştü. Dün mesai bitiminden itibaren özellikle Kuzey Marmara, Anadolu ve İstanbul-İzmir otoyolları ile Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk yaşandı.
ÖNLEMLER ARTIRILDI
Osmangazi Köprüsü Hersek gişelerinde meydana gelen akıcı yoğunluğa karşı görevliler 20 gişeden 13’ünü İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine hareket eden araçlara ayırdı.
Ayrıca otoyol ve köprü çıkışında güvenlik önlemlerini artıran Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri de yaptığı denetimlerde sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Arife gününe kadar araç yoğunluğunun devam etmesinin beklendiği otoyol üzerinde önlemler artırıldı, yol boyunca olabilecek kaza veya arıza gibi olumsuzluklara müdahale için de araçlı devriye ekibi sayısını artırıldı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı geçişinde yoğunluk yaşanırken trafik ara ara durma noktasına geliyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyollarda emniyet ve jandarma birimleri de önlemler aldı.
43 ilin karayolunun bağlantı noktasında yer alan, kilit kavşaklardan Kırıkkale'de de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yola çıkmasıyla Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluğun bugün artarak devam etmesi bekleniyor.
Polis ekipleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara karayolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.