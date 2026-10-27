Büyükçekmece ve Bağcılar'daki çifte cinayette yeni detaylar. Çöp toplayıcı kılığına girip kaçmış

Yolda uyuşturucunun etkisine giren Mehmet Emin Yüksel otomobilde bulunan kişiler tarafından silahla öldürüldü. Şüpheliler, içinde ceset bulunan otomobili Bağcılar’da terk ederek yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yaptığı çalışmada şüphelilerin içinde ceset bulunan otomobili terk ettiği anların güvenli kamera görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde şüphelilerin otomobil terk ettikten sonra yaya olarak olay yerinden kaçtıkları anlar görülüyor.