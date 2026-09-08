NTV

Çekmeköy'de otomobile silahlı saldırı. 1 ölü

08.09.2026 16:25

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul Çekmeköy'de otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti. Olay yerinde 18 boş kovan bulunurken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çekmeköy'de otomobile silahlı saldırı. 1 ölü
DHA

Olay, saat 13.00 sıralarında Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan 34 PSA 572 plakalı otomobile, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Çekmeköy'de otomobile silahlı saldırı. 1 ölü 1
DHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri otomobilde bulunan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Çekmeköy'de otomobile silahlı saldırı. 1 ölü 2
DHA

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada 18 boş kovan bulundu. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çekmeköy'de otomobile silahlı saldırı. 1 ölü 3
DHA

Sürücünün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery