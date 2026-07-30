Cem Küçük gözaltına alındı
30.07.2026 21:45
Son Güncelleme: 30.07.2026 21:49
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Cem Küçük hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından 31 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne yakalama ve gözaltına alma talimatı verildi.
Talimat doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, Cem Küçük'ü aynı gün yakalayarak gözaltına aldı.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.