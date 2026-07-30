Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Cem Küçük hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından 31 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne yakalama ve gözaltına alma talimatı verildi.