Cemil Tugay'ın ardından bir büyükşehir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, üç gün önce AK Parti'ye katıldı . Bu adımla birlikte yönetim, kentin tarihinde ilk kez AK Parti'ye geçmiş oldu.

O gün rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Tugay, "Bir büyüğümüz dedi ki ‘Milletimize en büyük hediye siyasettir.’ En iyi siyasetin hizmet olduğunu anladım." dedikten sonra 7,5 yıldır belediye başkanı olduğunu vurguladı, ardından şunları söyledi:

"- Tam burada şunu söylemek isterim; her İzmirli bilir ki, Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Ben huzurlarınızdayım bugün...

- İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye için, kutuplaşmadan kurtulmuş bir millet için aranıza geldim. Gönüller yapmaya geldim.

- Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz."