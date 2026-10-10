Cemil Tugay'ın ardından bir büyükşehir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak
10.10.2026 10:59
Son Güncelleme: 10.10.2026 11:01
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, bir büyükşehir belediye başkanının daha AK Parti'ye katılacağını açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, bir belediye başkanının AK Parti'ye katılacağını söyledi.
CNN Türk yayınında konuşan Yalçın, partiye yeni katılacak belediye başkanının ismini vermedi, bir büyükşehir belediye başkanı olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye katılmak isteyenlere kapılarının açık olduğuna yönelik sözlerini anımsatan Yalçın, "İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz." diye konuştu.
CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE KATILMIŞTI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, üç gün önce AK Parti'ye katıldı. Bu adımla birlikte yönetim, kentin tarihinde ilk kez AK Parti'ye geçmiş oldu.
O gün rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Tugay, "Bir büyüğümüz dedi ki ‘Milletimize en büyük hediye siyasettir.’ En iyi siyasetin hizmet olduğunu anladım." dedikten sonra 7,5 yıldır belediye başkanı olduğunu vurguladı, ardından şunları söyledi:
"- Tam burada şunu söylemek isterim; her İzmirli bilir ki, Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Ben huzurlarınızdayım bugün...
- İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye için, kutuplaşmadan kurtulmuş bir millet için aranıza geldim. Gönüller yapmaya geldim.
- Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz."
27 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI
Tugay'ın katılımıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 yıl sonra yeniden sağ bir partiye mensup başkan tarafından yönetilmeye başlandı.
Kentte merkez sağın son büyükşehir belediye başkanlığını 1994’te Doğru Yol Partisi adayı Burhan Özfatura kazanmıştı.
Özfatura'nın görev süresinin sona erdiği 1999’dan sonraki yerel seçimleri DSP ve CHP adayları kazandı.
Ahmet Piriştina, Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer ve son olarak Cemil Tugay belediye başkanlığı görevini yaptı.