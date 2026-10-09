Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açıldı, ilk sürüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
09.10.2026 16:08
Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açıldı. Yeni hattın ilk sürüşünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule etabı hizmete alındı. Babaeski'de gerçekleşen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, hattın stratejik önemine dikkat çekti.
Yeni yüksek hızlı tren hattının hizmete girmesinin etkilerinin geniş bir alanda hissedileceğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut demiryolu kapasitesinin yaklaşık dört katına çıkacağını kaydetti.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla birlikte 4 saat süren mevcut demiryolu yolculuğunun 1 saat 30 dakikaya düşeceği bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllık yolcu kapasitesinin 3 milyona, yük kapasitesinin 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor; ulaşım hızlanacak, lojistik güçlenecek, seyahat süresi azalacak. Neticede üretim, ihracat, istihdam, ticaret, turizm artacak." ifadelerini kullandı.
İLK SÜRÜŞ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından ilk sürüşü gerçekleştirdi. Yetkililerle birlikte hızlı trene geçen Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda ilk sürüşü yaptı.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı üç etaptan oluşuyor. Bugün Çerkezköy-Kapıkule hattı hizmete alındı. Hizmete alınan hattın uzunluğu 153 kilometre.
Böylece hızlı tren ağı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştı. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil oldu.
Projeyle birlikte Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek.
Mevcut kapasitesi dört katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.
Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran yeni istasyon binalarının yanında Kapıkule ve Edirne Gar binalarının tekrar yapımı da yer aldı.
ORTA KORİDOR'UN AVRUPA BAĞLANTISI GÜÇLENECEK
Aynı zamanda, Çerkezköy Yük İstasyonu Personel Binası ve Loko Bakım Atölyesi yapım işleri de sözleşme kapsamında gerçekleştirildi.
Halkalı-Kapıkule Hattı, Türkiye’nin Avrupa demiryolu ağına bağlantısının ana güzergahlarından biri haline gelecek. Bakü-Tiflis-Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını güçlendirecek.
Halkalı-Kapıkule Projesi, 6 bin 314 kilometrelik Kalkınma Koridoru'nun Türkiye üzerinden geçen 2 bin 94 kilometrelik kesiminin önemli bir parçası. Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun batı ucundaki Avrupa bağlantısı olacak.