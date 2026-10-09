Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açıldı, ilk sürüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından ilk sürüşü gerçekleştirdi. Yetkililerle birlikte hızlı trene geçen Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda ilk sürüşü yaptı.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı üç etaptan oluşuyor. Bugün Çerkezköy-Kapıkule hattı hizmete alındı. Hizmete alınan hattın uzunluğu 153 kilometre.

Böylece hızlı tren ağı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştı. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil oldu.