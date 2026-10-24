CHP ile Yeni Parti arasında bir kriz daha. 7 gün süre verildi

İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararıyla CHP'de başlayan, Özgür Özel ve beraberindekilerin Yeni Parti'yi kurmasıyla boyutlanan tartışmaya bir krizli başlık daha eklendi; “aidatlar.”

Konu gündeme ilk olarak CHP TBMM Başkanı Faik Öztrak tarafından gündeme getirildi.

Yeni Parti'ye geçen siyasetçileri "kasayı boşaltmakla" suçlayan Öztrak, "milletvekillerinden kesilen aidatların 'partilerin gelir kaynakları' arasında sayıldığını, bunların tahsil edildiği andan itibaren parti tüzel kişiliğinin mal varlığına dönüştüğünü, nasıl harcanağının da yine anayasa, yasa ve yönetmeliklerde belli olduğunu" savunarak şöyle konuştu:

"Yeni Parti’ye geçen milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. Sizlerin Anayasa Mahkemesi’ne itirazda kullanılması için verdiğiniz imzaları dönemin grup yönetimi, çok muhtemeldir ki sizin bilginiz dışında,

CHP Grubu’nun kasasını boşaltmak için kullanmış. Gereğini yapmanızı bekliyoruz."