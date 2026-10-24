CHP ile Yeni Parti arasında bir kriz daha. 7 gün süre verildi
24.10.2026 12:41
Son Güncelleme: 24.10.2026 12:47
CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim, bu kez "aidat" tartışmasıyla tırmandı. CHP yönetimi, kişi başı 57 bin liralık tutarın ödenmesi için ihtar çekerek yedi gün süre verdi.
İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararıyla CHP'de başlayan, Özgür Özel ve beraberindekilerin Yeni Parti'yi kurmasıyla boyutlanan tartışmaya bir krizli başlık daha eklendi; “aidatlar.”
Konu gündeme ilk olarak CHP TBMM Başkanı Faik Öztrak tarafından gündeme getirildi.
Yeni Parti'ye geçen siyasetçileri "kasayı boşaltmakla" suçlayan Öztrak, "milletvekillerinden kesilen aidatların 'partilerin gelir kaynakları' arasında sayıldığını, bunların tahsil edildiği andan itibaren parti tüzel kişiliğinin mal varlığına dönüştüğünü, nasıl harcanağının da yine anayasa, yasa ve yönetmeliklerde belli olduğunu" savunarak şöyle konuştu:
"Yeni Parti’ye geçen milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. Sizlerin Anayasa Mahkemesi’ne itirazda kullanılması için verdiğiniz imzaları dönemin grup yönetimi, çok muhtemeldir ki sizin bilginiz dışında,
CHP Grubu’nun kasasını boşaltmak için kullanmış. Gereğini yapmanızı bekliyoruz."
Öztrak'ın sözleri, Yeni Partili milletvekillerinin tepkisine yol açarken bir gelişme daha yaşandı ve CHP Genel Başkanlığı, yaklaşık 100 kişiye kişi başı 57 bin liralık aidat iadesinin geri ödenmesi için ihtarname gönderdi.
23 Mayıs 2025 tarihli kararla milletvekillerinin ödenek ve yolluklarından aylık 10 bin TL kesinti yapıldığı hatırlatılan yazıda 24 Temmuz 2026'da 100 milletvekilinin hesabına kişi başına 57 bin TL gönderildiği, bu ödemenin "aidat iadesi" olarak adlandırıldığı belirtildi.
“Genel Kurul'da böyle bir karar alınmış olması veya bu karara dayanılarak banka talimatı düzenlenmesinin parti malvarlığının milletvekillerine dağıtılması için geçerli bir hukuki dayanak oluşturmayacağı” anlatıldı:
“Grup Genel Kurulu'nun ve ödemeyi kararlaştırıp gerçekleştirilen kişilerin yetkileri, kanun ve parti iç düzenlemeleriyle sınırlıdır. Bu yetkiler arasında partiye ait paranın milletvekillerinin kişisel hesaplarına karşılıksız olarak aktarılması bulunmamaktadır.
“7 MİLLETVEKİLİ İADE ETTİ”
Bu nedenlerle tarafınıza ödenen 57 bin liranın hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Söz konusu tutarın, Türk Borçlar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince iadesi zorunludur. Ödemeyi hukuka aykırı olduğunu bilmeden kabul etmiş olabileceğiniz de gözetilmektedir. Nitekim aynı ödemeyi alan yedi milletvekili, durumu öğrenmelerinin ardıdnan parayı 'sehven kabul ettiğim ödenti iadesinin geri iadesi' açıklamasıyla grup hesabına iade etmiştir. İşbu ihtarnameyle tarafınıza da söz konusu tutarı iade etme olanağı tanınmaktadır."
“7 GÜN SÜRENİZ VAR”
İhtarnamede ödemenin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde iade edilmesi talep edildi; aksi halde söz konusu tutarın yasal faiziyle birlikte tahsili için icra takibi ve dava yoluna gidileceği belirtildi.
YENİ PARTİLİLER NE DİYOR?
Yeni Parti kanadı, aidatların iadesinin Meclis'teki grup toplantısında alınan kararla gerçekleştirildiğini belirtiyor ve paraların yalnızca parti değiştiren milletvekillerine aktarıldığı iddiasını reddediyor.
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İade kararı Meclis grup toplantısında bir önergeyle ve katılan milletvekillerinin oy birliğiyle karara bağlanmıştır. Milletvekilleri demişlerdir ki; 'Bu aidatlar geri dağılsın.' Bu toplantı, Meclis İç Tüzüğü'ne uygun bir şekilde yapılmış, Meclis Başkanlığı'na da kararlar bildirmiştir.
“YENİ PARTİ'YE GEÇMEYEN MİLLETVEKİLLERİNE DE DAĞITILDI”
Neticede grubumuz bu kararla beraber kararın bankalar nezdinde bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağı konusunda ilgili bankanın hukuk birimiyle yaptığı görüşme sonucunda paralar ilgili kişilere dağıtılmıştır.
Şimdi soru şu: ‘Oradan alıp Yeni Parti’ye aktardılar.’ O parayı alsak da almasak da biz Yeni Parti’ye bağış yapacaktık. Üstelik o para da bağışla sınırlı kalmayacaktır. Sadece Yeni Parti’ye değil geçmeyen milletvekillerine de dağıtmıştır."
“CHP'DE KALMAK İSTEYENLER PARAYI GERİ YATIRDI”
Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de milletvekillerinin parlamento grubunun rutin harcamaları için bütçe yaptıklarını ve harcamaları planladıklarını vurgulayarak şu gerekçeyi öne sürdü:
"Partiden artık ayrışmanın çok net olduğu zaman diliminde, parti kasasındaki o gün itibarıyla toplam 130 küsur milletvekilinin kendi grup giderlerini harcamak üzere yapılan kesintiler, kendilerine iade edilmiştir. Doğrusu budur.
Kim hangi grubu kuruyorsa oradaki harcaması için o kaynağı yatırmıştır. Orada kalmak isteyen 40 civarındaki milletvekili, oradaki parayı tekrardan o gruba yatırmıştır.
Bizimle birlikte hareket eden 90 üzerinde milletvekili de Yeni Parti grubunun kesinti yapması üzerine bu kesintiyi vermiştir."
CHP KANUNUN HANGİ MADDELERİNİ GEREKÇE GÖSTERİYOR?
CHP yönetimi, Siyasi Partiler Kanunu'nun 61. maddesinin b bendinde “milletvekili aidatının partinin kanunu gelirlerinden biri olarak tanımlandığına”, aynı kanunun 69. maddesinin birinci fıkrasında da “siyasi partinin bütün gelirlerinin parti tüzel kişiliği adına düzenlendiğine” işaret ediyor.
63. maddede TBMM grubuna aidatın miktarı ve toplanan paranın grup faaliyetleri ile parti merkezi arasında nasıl paylaştırılacağını belirleme yetkisi verildiğini ancak bunun, tahsil edilen aitatların milletvekillerine geri dağıtılmasını kapsamadığını ifade ediyor.