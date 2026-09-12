Cinayet zanlısı evde oluşturulan gizli bölmede yakalandı

Şüphelinin yapılan sorgusunda, Aksaray 3. Ağır Ceza Mahkemesince "tasarlayarak öldürme" suçundan, Aksaray İlamat ve İnfaz Bürosunca iki ayrı dosya kapsamında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak" suçlarından, Viranşehir Sulh Ceza Hakimliğince "tehdit" ve "karşılıksız yararlanma", Viranşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca ise "basit yaralama" suçlarından arandığı belirlendi.

Toplam 6 aranma kaydı ve 8 bin 740 lira kesinleşmiş adli para cezası bulunduğu tespit edilen Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Özer, çıkarıldığı mahkemece, "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmak üzere tutuklandı.

Şüpheli, duruşmaya kadar tutuklu yargılanmak üzere Siverek Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.