Çirkin'de Kadir, Meryem’i kurtarmayı başarabilecek mi?

Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Çirkin'in 9'uncu bölümünün konusu şöyle;

Meryem, cezaevinde kendisini bekleyen zorlu koşullarla mücadele ederken Kadir, onu bulunduğu durumdan kurtarmak için harekete geçer. Meryem’in yaşadıklarından kendisini sorumlu tutan Kadir, bir yandan ona destek olmaya çalışırken diğer yandan elindeki görüntülerin kaynağını bulmak için Ferhat’ın karşısına çıkar. Kadir, Ferhat’tan aradığı cevapları alabilecek mi?