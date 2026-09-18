Çirkin'de Kadir, Meryem’i kurtarmayı başarabilecek mi?
18.09.2026 14:27
Çirkin dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. 20 Eylül Pazar akşamı 9'uncu bölümüyle ekranlara dönecek diziye Kadir'in vereceği karar dikkat çekecek.
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Çirkin'in yeni sezonu için heyecan dorukta. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu dizi, 20 Eylül'de 9'uncu bölümüyle ekranlara gelecek.
Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Çirkin'in 9'uncu bölümünün konusu şöyle;
Meryem, cezaevinde kendisini bekleyen zorlu koşullarla mücadele ederken Kadir, onu bulunduğu durumdan kurtarmak için harekete geçer. Meryem’in yaşadıklarından kendisini sorumlu tutan Kadir, bir yandan ona destek olmaya çalışırken diğer yandan elindeki görüntülerin kaynağını bulmak için Ferhat’ın karşısına çıkar. Kadir, Ferhat’tan aradığı cevapları alabilecek mi?
Meryem’in cezaevinde karşılaştığı baskı giderek artarken Kadir’in attığı adımlar ikiliyi yeniden yakınlaştırır. Meryem, giderek ağırlaşan koşullar karşısında ayakta kalabilecek mi? Kadir ve Meryem arasındaki bu yakınlaşma Lale’yi nasıl etkileyecek?
Meryem’i kurtarmak için her yolu denemeye kararlı olan Kadir’in vereceği karar ise yeni gelişmeleri beraberinde getirecektir. Kadir, Meryem’i kurtarmayı başarabilecek mi? Atacağı adım ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek?
Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği dizinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Müfit Aytekin, Gözde Kocaoğlu, Nur Sürer ve Tamer Levent yer alıyor.