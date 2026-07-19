Çöl sıcağı geliyor. 4 gün sürecek, 50 derece hissedilecek
19.07.2026 05:47
Son Güncelleme: 19.07.2026 06:00
Yeni haftada Yurt genelinde sıcaklık artıyor. 4 gün boyunca İstanbul'da sıcaklığın gölgede 33 dereceyi, Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor.
Son tahminlere göre Yunanistan üzerinden gelen çöl sıcakları bugünden itibaren yurt genelini etkilemeye başlayacak. Bugün sıcaklar iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'un pazar günü 32, salı ve çarşamba günleri ise 33 dereceye kadar yükseleceği tahminini aktardı. Ankara ise hafta başında 35 dereceyi görecek.
Sıcaklıkların en çok Ege ve Akdeniz'de yükselmesi bekleniyor. Salı, çarşamba ve perşembe günleri Ege ve Akdeniz'in, bu yazın en sıcak günlerini yaşayacağını dikkati çeken Çalışkan "Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklıklar ise 50 dereceleri görecek." dedi.
Etkisini 4 gün boyunca sürdürmesi beklenen yüksek sıcaklıklar cuma gününden itibaren kademeli olarak düşecek.
Çarşamba gününden itibaren İstanbul da dahil olmak üzere Marmara bölgesine sağanak yağış geliyor. Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te de sağanak var. Yağışlar perşembe günü İstanbul'u da kapsayacak şekilde batı Karadeniz'e ilerleyecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 19/35 derece.
- İstanbul 22/28 derece.
- Denizli 25/39 derece.
- İzmir 25/37 derece.
- Adana 26/35 derece.
- Ankara 18/34 derece.
- Samsun 20/29 derece.
- Erzurum 13/28 derece.
- Malatya 20/35 derece.
- Kars 12/26 derece.
- Diyarbakır 22/38 derece.
- Şanlıurfa 26/39 derece.