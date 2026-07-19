Çöl sıcağı geliyor. 4 gün sürecek, 50 derece hissedilecek

Sıcaklıkların en çok Ege ve Akdeniz'de yükselmesi bekleniyor. Salı, çarşamba ve perşembe günleri Ege ve Akdeniz'in, bu yazın en sıcak günlerini yaşayacağını dikkati çeken Çalışkan "Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklıklar ise 50 dereceleri görecek." dedi.