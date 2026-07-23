Cumartesiye dikkat. Temmuzda kış havası geliyor
23.07.2026 06:52
Yaz ortasında Balkanlar'dan gelen sistem cumartesi yurdun büyük bölümüne yayılacak. Kuvvetli yağışla birlikte hava sıcaklığının 10-11 dereceye kadar düşecek.
Balkanlar üzerinden gelen ve dün İstanbul'da fırtınaya neden olan serin ve yağışlı hava sistemi yurdun büyük bölümüne yayılıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre ülke genelinde hava sıcaklıkların hissedilir derecede düşecek. İstanbul cumartesi günü kuvvetli yağışla birlikte 23-24, Ankara'da ise 20 dereceye kadar gerileyecek.
Bugün İstanbul da dahil olmak üzere kuzey illerinde etkisini gösteren yağışların hafta sonu iç ve batı kesimlerini tamamen etkisi altına alacak. Yağışların cumartesi günü Karadeniz kıyısında çok kuvvetli, iç kesimlerde ise kuvvetli olması bekleniyor.
Pazartesi günü de İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de etkilisi sürdürecek olan yağışlı sistem yeni haftada yerini tekrar kavurucu sıcaklara bırakacak.
Bugün Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise kavurucu sıcaklar hakim. Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da hava sıcaklığı 41 derece.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 17/28 derece.
- İstanbul 21/29 derece.
- Denizli 25/36 derece.
- İzmir 25/34 derece.
- Adana 26/36 derece.
- Ankara 20/31 derece.
- Samsun 21/30 derece.
- Erzurum 13/30 derece.
- Malatya 20/36 derece.
- Kars 13/29 derece.
- Diyarbakır 24/41 derece.
- Gaziantep 26/38 derece.