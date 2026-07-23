Cumartesiye dikkat. Temmuzda kış havası geliyor

Bugün İstanbul da dahil olmak üzere kuzey illerinde etkisini gösteren yağışların hafta sonu iç ve batı kesimlerini tamamen etkisi altına alacak. Yağışların cumartesi günü Karadeniz kıyısında çok kuvvetli, iç kesimlerde ise kuvvetli olması bekleniyor.