Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile bir araya geldi
13.08.2026 18:48
Son Güncelleme: 13.08.2026 19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de şehit aileleri ve gazileri kabul etti. Erdoğan, "Türkiye'yi terör belasından ebediyen kurtaracağız" mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Erdoğan, kabul ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te bu hafta önemli bir adım atıldığını hatırlatan Erdoğan, “Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:
“Aziz şehitlerimizin değerli yakınlarıyla ve muhterem gazilerimizle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Milletin Evi’nde bir buluşma gerçekleştirdik.
Üzerinde özgürce, huzur ve güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren, kan veren aziz şehitlerimizin yakınları bizlere emanettir.
Bu anlayışla şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek sahip çıktık.
Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkânları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz.
Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı.
Türkiye, bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinizin metaneti ve devletimizin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir.
İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız."
Görüşmede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı.
Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini ve kahraman gazilerimizi kabulüne eşlik ettik. Vatanımız uğruna nice zorluğa göğüs geren kahramanlarımızı da, bizlere emanet ettikleri ailelerini de kalbimizin en müstesna yerinde taşıyoruz. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmayı, gazilerimizin fedakarlıklarına layık olmayı, kıymetli ailelerinin yanında durmayı borç biliyoruz. Rabbim birliğimizi pekiştirsin, beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.