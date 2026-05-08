Daltonlar çetesinden Somalili eski bakana İstanbul'da suikast planı: Telefonlarından evinin konumu çıktı
08.05.2026 13:31
Son Güncelleme: 08.05.2026 13:37
Daltonlar suç örgütünün, Somalili eski bakan ve halen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın temsilcisi olan Abdülkadir Muallim Nur'a suikast planladığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Daltonlar isimli organize suç örgütüne yöenlik iddianame hazırladı. 58 sanıklı 711 sayfalık iddianamede çarpıcı ayrıntılar yer aldı.
İddianamede çetenin Somalili eski bakan ve halen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın temsilcisi olan Abdülkadir Muallim Nur'a suikast planı yaptığı anlatıldı.
İddianameye göre, 18 yaşının altındaki iki şüpheli Beylikdüzü'nde uygulama yapan polisleri görünce kaçtı. Kaçan iki şüpheli yakalanınca itirafçı oldu.
TELEFONLARINDAN BAKANIN EVİNİN KONUMU ÇIKTI
Şüphelilerin telefonlarından Somalili eski bakanın evinin konumu çıktı.
İki şüpheli, kendilerine konumu gönderenin yurtdışında bulunan "Maraz Media" kod adlı kişi olduğunu söyledi.
Polis telefondaki konuma gittiğinde Somalili eski bakanın eşi ve çocuklarıyla karşılaştı. Nur'un ise Somali'de işi çıkınca gelişini bir iki gün sonraya ertelediği öğrenildi.
IRAK KONSOLOSLUĞU'NA İNTİKAM SALDIRISI
İddianamede, çetenin geçen yıl 21 Mart günü İstanbul'daki Irak Konsolosluğu'na yaptığı saldırının ayrıntıları da yer aldı.
Tespitlere göre, örgütün önemli isimlerinden "Timocan" lakaplı Ahmet Mustafa Timo, Gürcistan'a kaçtıktan sonra Irak'a geçti. Orada Irak makamları tarafından yakalandı ve Türkiye'ye teslim edildi.
Çete üyeleri elebaşılarının Türkiye'ye teslim edilmesinin intikamı olarak bu saldırıyı planladı.