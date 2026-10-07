Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotu oldu denizaltı avlayacak

Pilot olmanın meslek hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu anlatan Hilal Aydın, şöyle devam etti:

"- 18'inci Ana Üs Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen öğrenci seçme uçuşları kapsamında 13 sortilik eğitim sürecinden geçtik. 13 sorti eğitiminin sonunda kontrol pilotuna emniyetli iniş ve uçuş göstermem gerekiyordu. Kontrol pilotunun kuleyle yalnız pozitif konuşmasını duyduğumda hissettiğim mutluluğu tarif etmem mümkün değil.

- Aynı mesleği yapmanın haklı gururunu hisseden bir Türk kadın pilotu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i her daim örnek aldım. Pilot olmaya gönül veren ve hayal eden her genç kız için en güzel örneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Pilot olmasaydım mesleğe başladığım şekilde, gemilerimizde çalışmaya devam etmek isterdim."