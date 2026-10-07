Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotu oldu denizaltı avlayacak
07.10.2026 09:56
Son Güncelleme: 07.10.2026 10:04
Türk Deniz Kuvvetleri'inin ilk kadın pilotu Üsteğmen Hilal Aydın oldu. Aydın, keşif ve istihbarat yeteneğine sahip uçakla görev yapacak.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Türk donanmasına bağlı Deniz Hava Komutanlığı'nda görev yapan Deniz Üsteğmen Hilal Aydın bir ilki gerçekleştirdi. Aydın, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu oldu.
Babasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak görev yapması sebebiyle çocukluğundan itibaren askerlik mesleğinin içinde büyüyen Aydın, küçük yaşlardan itibaren asker olmayı hayal etti. Aydın, 2022 yılında pilotaj eğitimine başvurdu.
Zorlu seçim ve uçuş eğitimlerini başarıyla tamamlayan Aydın, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu olarak mezun oldu. Kocaeli Kartepe'de bulunan Deniz Hava Komutanlığı bünyesinde görev yapan Aydın, askerlikten pilotluğa uzanan hikayesini anlatarak, gençlere mesajlar verdi.
"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HEP ASKER OLMAK İSTEDİM"
Çocuklarından beri hep asker olmak istediğini anlatan Aydın, mezun olduktan sonra TCG Gemlik'te Harekat Elektronik Yardımcı Subaylığı ve Muhabere Subaylığı görevlerini yerine getirdi.
2022 yılında pilot olmak için başvuru yaptığını söyleyen Aydın, "Kocaeli'de bulunan Deniz Hava Komutanlığı'na atandım. Deniz Hava Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Deniz Karakol uçaklarından biri olan P-35 tipi eğitimlerime başladım. Eğitimlerimi tamamlamayı müteakip deniz hava filolarımızda görev almaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.
"SABİHA GÖKÇEN'İ HER DAİM ÖRNEK ALDIM"
Pilot olmanın meslek hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu anlatan Hilal Aydın, şöyle devam etti:
"- 18'inci Ana Üs Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen öğrenci seçme uçuşları kapsamında 13 sortilik eğitim sürecinden geçtik. 13 sorti eğitiminin sonunda kontrol pilotuna emniyetli iniş ve uçuş göstermem gerekiyordu. Kontrol pilotunun kuleyle yalnız pozitif konuşmasını duyduğumda hissettiğim mutluluğu tarif etmem mümkün değil.
- Aynı mesleği yapmanın haklı gururunu hisseden bir Türk kadın pilotu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i her daim örnek aldım. Pilot olmaya gönül veren ve hayal eden her genç kız için en güzel örneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Pilot olmasaydım mesleğe başladığım şekilde, gemilerimizde çalışmaya devam etmek isterdim."
"İNANMAKTAN VAZGEÇMEYİN"
Genç kızlara mesajını da ileten Hilal Aydın, "Hayal etmekten hayal ettikleri uğruna çalışmaktan ve inanmaktan vazgeçmesinler. Ne kadar zorluklarla karşılaşırsanız karşılaşın, başarmak istedikçe çabaladıkça her zorluğu aşarsınız ve hayal ettiklerinize ulaşırsınız" şeklinde konuştu.