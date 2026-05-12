Denizin dibinde Hıdırellez dilekleri. Sınırsız para isteyen de var elektrikli süpürge isteyen de...

Deniz tabanının Hıdırellez dilekleriyle dolu olduğunu belirten dalgıç Hüseyin Fırat, "Her yer kağıt parçası, elimden geldiğince topladım ama bitecek gibi değil. Lapa lapa olmuşlar." dedi.

Hıdırellez dileklerini topladıklarını ve denizi temizlediklerini anlayan Fırat, "Kırmızı keselerin içi hep dilek notlarıyla dolu. Hatta birisi anahtarlarla birlikte atmış dileğini, muhtemelen ev diliyor." diye konuştu.