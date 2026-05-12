Denizin dibinde Hıdırellez dilekleri. Sınırsız para isteyen de var elektrikli süpürge isteyen de...
12.05.2026 13:00
Antalya'da denize atılan Hıdırellez dilekleri toplandı. Kimi sınırsız para, ev ve araba isterken kimi de evlilik, torun ve çocuk diledi.
Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde baharın gelişini, doğanın uyanışını, bolluk ve bereketi simgeleyen Hıdırellez'de kağıda resmedilen dilekler, denize atılıyor.
Bu sene de gelenek değişmedi ve Antalya'da yaşayan vatandaşlar su geçirmez poşetler içerisinde kırmızı kurdele veya kırmızı keseye sarılı dileklerinin olduğu kağıtları denize attı.
Dalgıçlar, deniz temizliği çalışmaları kapsamında diğer çöplerle birlikte dileklerin olduğu bu poşetleri çıkartıp çöpe attı.
DİLEKLERDEN 58 TL TOPLADI
Deniz tabanının Hıdırellez dilekleriyle dolu olduğunu belirten dalgıç Hüseyin Fırat, "Her yer kağıt parçası, elimden geldiğince topladım ama bitecek gibi değil. Lapa lapa olmuşlar." dedi.
Hıdırellez dileklerini topladıklarını ve denizi temizlediklerini anlayan Fırat, "Kırmızı keselerin içi hep dilek notlarıyla dolu. Hatta birisi anahtarlarla birlikte atmış dileğini, muhtemelen ev diliyor." diye konuştu.
Fırat, keselerin içindeki bozuk paralarla birlikte 58 lira topladığını ifade etti.
POŞETLER DENİZİ KİRLETİYOR
Bazı poşetlerde birden fazla kişinin dileğinin yer aldığını anlatan Fırat, "Açtığım poşetlerden 7-8 farklı kağıt çıktı. Birçok kişi dileklerini koyduğu poşet ve kesenin içine bir de taş koymuştu. Dilek kağıtlarının dalgaların etkisiyle karaya vurmasını engellemeyi amaçlamışlar." değerlendirmesinde bulundu.
Fırat; mürekkepli kağıtların, kaplamalı notların, kurdelelerin ve poşetlerin denizi kirlettiğinin altını çizdi.
Konyaaltı Varyant ve Atatürk Parkı'nın olduğu alanlardan dalış yaparak denizden poşet ve kağıtları toplayan Fırat, dilekler arasında ev, araba, cep telefonu, elektrikli süpürge, evlilik, torun, sınırsız para, hastalığın geçmesi, çocuk gibi istekler bulunduğunu anlattı.