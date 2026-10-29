Dereler taştı, 24 saatlik yeni uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de bugün için Adana, Antalya, Mersin ve Muğla'ya "turuncu", İstanbul ile İzmir'in de aralarında olduğu 26 il için "sarı" kodlu yağış uyarısı yaptı.

MGM'nin uyarı haritasına göre, İstanbul'un tüm ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul'un yanı sıra Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kocaeli, Malatya, Muş, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye için de "sarı" kodlu uyarı verildi.

AŞIRI YAĞABİLİR

"Turuncu" kodlu uyarı verilen Antalya'nın Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Muğla'nın Ula, Dalaman, Seydikemer, Ortaca, Bodrum, Datça, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de yerel çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor.

Adana'nın Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Karaisalı, Karataş, Pozantı ve Sarıçam ilçeleri için çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Mersin'in Akdeniz, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Anamur, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde de yağışların yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.