Dereler taştı, 24 saatlik yeni uyarı geldi
29.10.2026 02:59
Antalya, Muğla, Aydın ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilde sağanak, su baskınlarına neden oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji'nin İstanbul dahil 30 ile yaptığı uyarıyı hatırlattı.
Türkiye'yi etkisi altına alan yeni yağışlı hava dalgası, birçok kentte sel ve su baskınlarına neden oldu.
Sağanağın en çok etkilediği bölgeler Antalya'nın Demre, Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Seydikemer ilçeleri oldu. Dereler taştı, caddeleri, seraları ve evleri su bastı.
Sağanak nedeniyle Demre-Kaş D-400 kara yolu ulaşıma kapandı. Dalaman'ın Kargınkürü Mahallesi'nde mahsur kalan 5 kişi ve 33 hayvan ekipler tarafından güvenli bölgeye alındı. Darıyeri Mahallesi'nde ise evine kaya düşen 4 kişi tahliye edildi. Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde mahsur kalan hamile bir kadın da kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
SÜRÜKLENEN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ KURTARILDI
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde de sağanak nedeniyle Çavdar ve Mersinbelen mahalleleri arasında kalan Sarıçay Deresi taştı. Köprü bulunmayan noktadan aracıyla karşıya geçmeye çalışan Barış G.’nin kullandığı otomobil, sel sularına kapılarak mahsur kaldı. Adrese sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri ile bölge sakinleri sürücü Barış G. ile araçta bulunan Sinan Y.'yi kurtardı.
Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde kent merkezi ve bazı ilçelerde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve yollar suyla kaplandı.
Sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluştuğu kentte, araç yoğunluğu da yaşandı.
ELAZIĞ'DA SEL VE HEYELAN
Elazığ, Malatya ile Gaziantep'te de sağana yağış dere taşkınına ve toprak kaymalarına neden oldu
Birçok bölgede dereler taştı, bazı bölgeleri su bastı ve köy yolları ulaşıma kapandı.
METEOROLOJİ'DEN 30 İL İÇİN SARI VE TURUNCU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de bugün için Adana, Antalya, Mersin ve Muğla'ya "turuncu", İstanbul ile İzmir'in de aralarında olduğu 26 il için "sarı" kodlu yağış uyarısı yaptı.
MGM'nin uyarı haritasına göre, İstanbul'un tüm ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İstanbul'un yanı sıra Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kocaeli, Malatya, Muş, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye için de "sarı" kodlu uyarı verildi.
AŞIRI YAĞABİLİR
"Turuncu" kodlu uyarı verilen Antalya'nın Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Muğla'nın Ula, Dalaman, Seydikemer, Ortaca, Bodrum, Datça, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de yerel çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor.
Adana'nın Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Karaisalı, Karataş, Pozantı ve Sarıçam ilçeleri için çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Mersin'in Akdeniz, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Anamur, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde de yağışların yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN UYARI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kuvvetli sağanağa karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Çiftçi, 29 Ekim Perşembe günü yurdun çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerde sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz halinde olunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.
Bakan Çiftçi, "AFAD'ımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alıyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.