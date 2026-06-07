Dilan-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat cinayeti. Yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi
07.06.2026 13:25
İzmir'in Çeşme ilçesinde otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan Can Polat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, İstanbul'da adliyeye sevk edildi.
Can Polat'ın silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlı adliyede.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Haziran'daki "kasten öldürme" olayını gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan 2 şüpheli, eylemde kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de yakalandı.
Çalışmalar kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alınırken aramalarda otomatik tabanca ele geçirildi.
Polis ekiplerince yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
"DALTONLAR ÇETESİ" İDDİASI
Olayın ardından yakalanan katil zanlısı S.A.'nın ilk ifadesinde Daltonlar Çetesi'ni işaret ettiği ileri sürülmüştü.
Şüpheli paraya ihtiyacı olduğu için sosyal medya üzerinden Daltonlar çetesine ulaştığını, Konya'da eylem gerçekleştirdikten sonra 100 bin lira para aldığını iddia etmişti.
Yeni hedefinin Engin Polat olduğunun söylenmesi üzerine Dilan Polat'ın hesaplarını kontrol ettiğini, kadının attığı video sonrası İzmir'e geldiğini anlatan S.A., "Engin Polat'ın gidebileceği yerlerin güvenlikli, yakalanma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim." demişti.
Kendisine "Boş dönme, yakınlarından birini vur." talimatı verildiğini iddiaları arasına ekleyen şüpheli, bunun üzerine Can Polat'ı vurduğunu dile getirmişti.
NE OLMUŞTU?
Dilan-Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında silahlı saldırıda öldürülmüştü.
Saldırı çiftin tatil yaptığı otelin önünde gerçekleşmişti. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti.