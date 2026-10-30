Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
30.10.2026 13:54
Diyarbakır'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekerken, bazı okul bahçeleri ve iş yerlerini su bastı.
Kentte sabah başlayan ve yer yer şiddetini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı, yayalar ise yürümekte güçlük çekti. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Yağış nedeniyle bazı okul bahçeleri ve iş yerlerinin zemin katları suyla doldu. Bazı belediye otobüslerinin içine de su girdi.
Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, yoğun yağışın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yürüttü.
DİSKİ, kent merkezinde 30 ekip ve 120 personelle 160 noktada müdahalede bulundu. Çalışmalarda 14 vidanjör, 15 pikap, 4 kepçe ve 14 motopomp kullanıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de ihbarlar üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgelere yönlendirildi.
ALT GEÇİT ULAŞIMA KAPANDI, YOL ÇÖKTÜ
Sağanak sonrası Bağlar ilçesinde bulunan Park Orman Alt Geçidi'ni su bastı, trafik akışı durduruldu. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi'nde de yağış nedeniyle yolda kısmi çökme meydana geldi. Çermik ilçesine bağlı kırsal Adalar Mahallesi'nde, sel sularının etkisiyle köyler arasında geçişi sağlayan 2 köprü çöktü. Kuşlukçayır Mahallesi Adalar mezrasında derenin taşması sonucu hayvancılıkla uğraşan vatandaşların güçlük yaşadığı öğrenildi.
Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde de bazı bahçeler sular altında kaldı.
METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olmasının beklendiği belirtildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su birikintilerinin bulunduğu alanlarda ve trafikte dikkatli olmaları istendi.