Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

Kentte sabah başlayan ve yer yer şiddetini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı, yayalar ise yürümekte güçlük çekti. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Yağış nedeniyle bazı okul bahçeleri ve iş yerlerinin zemin katları suyla doldu. Bazı belediye otobüslerinin içine de su girdi.