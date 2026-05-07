Dolandırıcılar fırsat bildi. "Bin liraya 50 bin TL'lik hediye çeki" yalanıyla dolandırıcılık

07.05.2026 09:12

Son Güncelleme: 07.05.2026 10:03

NTV - Haber Merkezi

Anneler Günü'nün alışveriş telaşı dolandırıcıları da harekete geçirdi. Bilinen platformların sayfalarını kopyalayan şüpheliler, indirim kodu ve hediye çeki yalanıyla tuzak kurmaya devam ediyor. Haber: Rojbin Hayrullahoğlu

Anneler Günü'ne az bir süre kala çocukları da hediye telaşı sardı.

 

Dolandırıcılar da bunu fırsata çevirip çok satış yapan e-ticaret sitelerini kopyalayıp sosyal medyada da reklamlar verdi.

BİN LİRAYA 50 BİN LİRA HEDİYE ÇEKİ

50 bin liralık hediye çekini alabilmek için bin lira kampanya katılım bedelinin yatırılması isteyen dolandırıcıların bu tutarı gönderen kişilerle irtibata geçip paranın askıda kaldığını ve tekrar gönderim yapmalarını istedikleri belirlendi. 

 

Ayrıca, şüphelilerin parayı reddedenlere kampanya kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle hukuki işlem başlatılacağını söyledikleri ortaya çıktı.

BTK ENGELLİYOR

Açılan sayfalar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engelleniyor.

 

Uzmanlara göre, birkaç basit adımı takip ederek mağduriyet yaşamamak mümkün.

Sistem ve Operasyon Müdürü Lokman Şahoğlu, özel günlerde dolandırıcılık seviyelerinin fazla olduğuna işaret edip yapay zekanın gelişimiyle web site klonlamasının hızlı şekilde ilerlediğini dile getirdi.

 

Vatandaşlara alışveriş sırasında sanal kart önerisinde bulunan Şahoğlu, "Kredi kartı bilgisiyle güvenlik doğrulaması olmayan siteler var. Oradan sürekli alışveriş yapabilirler." dedi.

 

Resmi siteden indirim koduna bakılması gerektiğinin de altını çizen Şahoğlu, "İndirim alanına girince kupon kodlarını görebiliyorsunuz. Link geldiyse o linkin adresini yapay zekaya yazdığınızda size orjinal olup olmadığını gösteriyordur." diye konuştu.

