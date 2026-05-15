Drone yakaladı, cezayı duyunca beddua etti
15.05.2026 13:07
Kadıköy'de seyir halindeki otomobilin sunroof bölümünden çıkan yolcuya trafik cezası kesildi. Cezaya sinirlenen kadın, beddua etti.
İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki otomobilin sunroofundan çıkan yolcuya para cezası uygulandı.
Polis ekipleri, Sahil Yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Bu sırada seyir halindeki bir otomobilin sunroof bölümünden bir kişinin çıktığı görüldü.
O anlar drone kamerası tarafından kayıt altına alındı. Yolda ilerleyen araç, bir süre sonra trafik ekiplerince durduruldu.
2 BİN 500 LİRA CEZA YAZILDI
Yapılan incelemenin ardından, araçtaki kadına para cezası uygulandı.
Cezayı yazan polis, 2 bin 500 lira olarak uygulanan cezanın erken ödenmesi halinde yüzde 25 düşeceğini anlattı.
BEDDUA ETTİ
Duruma tepki gösteren kadın, “Allah belanızı versin.” diyerek beddua edip arabaya binerken bir başka arkadaşı da ona tepki gösterdi.