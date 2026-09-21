Düğünde arkadaşına altın yerine buzağı taktı

Coşan, düğüne getirdiği buzağıyı hazırlarken de özel bir bakım yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu:



"Yıkadım, taradım. Saç spreyi var kadınların kullandığı, onları sıktık üstüne. Kurutma makinesiyle kuruttuk, taradım. Bacaklarına teker teker kurdele taktım. Bu şekilde oldu."



Damat Serhat Cavar ise aldığı hediyenin kendisi için de büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, "Açıkçası benim için de şaşırtıcı bir hediye oldu. Çünkü hiç beklemiyordum. Normalde altın, paradır gibi hediyeler verilir. Buzağı beklemiyordum." dedi.

Gelin Büşra Cavar da sıra dışı hediyeden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Ben çok mutlu oldum. Öncelikle Berkcan'a çok teşekkür ederim böyle bir hediye getirdiği için. Çok değişik oldu, düğünüme renk kattı. Eşim zaten hayvancılıkla uğraşıyor, Berkcan da aynı şekilde hayvancılıkla uğraşıyor. Biz çok mutlu olduk. Kendisine gözümüz gibi bakacağız, bundan kesinlikle şüphe etmesinler. Biz de onu çok sevdik." diye konuştu.



Düğünde salona getirilen buzağı, davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, renkli görüntüler ortaya çıktı.