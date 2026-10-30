Dükkanın kapısını oksijen tüpüyle kesmiş. 115 kilo gümüş çalan takı ustası tutuklandı

İş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden İshak Ş.’nin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin evini tespit etti.

Eve baskın yapan ekipler, bazı aksamlarının sökülerek değiştirildiği ve boyandığı belirlenen motosikleti ele geçirdi. Ayrıca şüpheli Mehmet Ali L.’nin tanınmamak için başındaki kaskı hiç çıkarmadığı, koluna da dövme figürlerinin olduğu çorap giydiği belirlendi.

Ayrıca çaldığı gümüşleri taşıdığı valiz de şüphelinin evinin odunluğunda bulundu.