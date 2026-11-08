Dünyada bilinen ilk ve tek örnek anbean izleniyor. Doğuştan engelli caretta DOA yaşam savaşı veriyor

YUVASINI AÇAMADI, YUMURTALARINI YÜZEYE BIRAKTI

EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat ise DOA'yı ilk kez yuva açmaya çalışırken gördüklerini belirterek, "Bu hayvanın arka üyesi yok. Bu hayvanı yuva yapmaya çalışırken gördüm kumsalda. Kendi haline bıraktım. Yuvayı açamıyordu. Çünkü iki arka üyesini kullanarak açıyor bu hayvanlar. Biri var, diğeri yok. Yumurtalar hazır ve döllenmiş, bekliyor. O hayvan yumurtlamaya çıkıyor, yuvayı açamıyor. 50 santim falan olması gerekiyor. Bu 10- 15 santim ancak açabiliyor. Ve yumurtalarını oraya bırakıp gidiyor." dedi. EKAD ekipleri, DOA'nın yüzeye yakın bıraktığı yumurtaları uygun derinlikte hazırladıkları yuvaya yerleştirerek koruma altına aldı.

“BU HAYVANIN YAŞAM SAVAŞI VAR”

DOA'nın göç etmesinin kendileri için duygusal bir anlam taşıdığını belirten Dr. Canbolat, "Bu hayvan zaten o halde 20 yaşına gelmiş en azından. Yumurta da bırakıyor. Taksak mı, takmasak mı diye çok düşündüm açıkçası. Ama merakım önden geldi. Bu hayvan 20 yıldır yaşıyor, çiftleşmiş. Yumurtlamaya da çıktı. Tamam yuvayı açamadı ama hayvanın bir yaşam savaşı var. 'O izleme cihazını bu hayvana takalım' dedim. Ne yapıyor acaba? Bir yerde gezip orada kalıyor mu? Gidiyor mu? Antalya'da mı kalıyor? Yoksa bir yerlere göç ediyor mu? Evet, göç ettiğini gördük. Lübnan kıyılarına gitti" diye konuştu.

"ÜYE HİÇ GELİŞMEMİŞ"

Prof. Dr. Onur Candan da DOA'nın durumunun ilk incelemede, sonradan gerçekleşmiş bir yüzgeç kaybı olarak değerlendirildiğini ancak yapılan kontrollerde herhangi bir yara izine rastlamadıklarını söyledi.

Candan, "Sonra elle kontrol yaptık. İçeride kemik parçası var mı diye. Onu da göremeyince 'Hemen röntgenini çektirelim' dedik. Belek'teki veteriner arkadaş röntgen hizmetini verdi. Bağlantı bölgesi dahil, asetabulum deniyor bölgeye, orası dahi gelişmemiş. Doğuştan böyle bireylere amelik deniyor. Ameli bireyler. Üye hiç gelişmemiş." dedi. Röntgen bulgularının DOA'nın yüzgecinin kopmadığını, gelişim sürecinde hiç oluşmadığını ortaya koyduğunu belirten Candan, bunun bilimsel açıdan önemli bir farklılık olduğunu kaydetti.