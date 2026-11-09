Dünyanın gözü Antalya'da. COP31 başladı

Yeşil Bölge'de kadın, çocuk ve gençler için COP uygulama alanları hizmet verecek.

Etkinlik alanındaki Mavi Bölge'de, Sıfır Atık Vakfı tarafından beş yapraklı ve 10 bin metrekare büyüklüğünde tasarlanan Sıfır Atık Müzesi oluşturuldu. Yeşil Bölge'de ise Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi aracılığıyla özellikle çocuklara ve gençlere atığın azaltılması, ayrıştırılması, yeniden kullanımı ve döngüsel ekonomi süreçlerinin uygulamalı olarak anlatılmasını sağlayacak tematik mekanlar kuruldu.

Bu yaklaşım konferans alanının dışına da taşınarak Solak Köyü, Demirciler Köyü ve Ormana Köyü Sıfır Atık Köyü olarak yerli ve yabancı katılımcılara ilham verecek.

Yeşil Bölge'deki Çocuk Adası'nda Kızılay'ın Çevre ve Çocuk Dostu Mobil TIR'ı ile TÜÇA Çevre TIR'ı yer alacak. Ayrıca AFAD tarafından bir Çocuk Etkinlik Köyü de kurulacak.

COP31 Alanı'nın tamamı COPArt Projesi kapsamında aynı zamanda açık ve kapalı sanat galerisi olarak kullanılacak. "COPArt: Hala Mümkün / Still Possible" teması altında resimden sergiye, panelden açık hava enstalasyonlarına kadar farklı sanat dallarıyla iklim eylemi için harekete geçme çağrısı yapılacak.