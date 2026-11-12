Dünyanın gözü COP31 zirvesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
12.11.2026 15:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında birçok görüşme yaptı.
PEZEŞKİYAN İLE BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Türkiye-İran ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığını bildirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi.
Görüşmede, Erdoğan ve Pezeşkiyan, Türkiye-İran ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
İran-ABD arasındaki çatışmaların bir an evvel sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması temennisini dile getiren Erdoğan, istikrarın hakim olduğu bir dönemin başlatılabilmesi için uzlaşı zemininin güçlendirilmesi ile diplomasiye şans verilmesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini, Türkiye'nin, barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.
SUDAN EGEMENLİK KONSEYİ BAŞKANI EL-BURHAN İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.
Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE İLE, İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRECEK HAMLELER GÖRÜŞÜLDÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabulünde, Türkiye ile Libya'nın işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerini derinleştirecek hamlelerin yapılacağını belirtti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.
Kabulde, Erdoğan ve Dibeybe, Türkiye-Libya ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Libya'nın işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerini derinleştirecek hamlelerin yapılacağını bildirdi.
Erdoğan, Türkiye'nin Libya'nın istikrarını destekleyen adımlarının ve güçlü desteğinin artarak süreceğini, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin sahada karşılığının olamayacağını, Libya'nın menfaatinin aksine hiçbir formüle razı gelmeyeceklerini ifade etti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.
GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI KAVELASHVİLİ İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir araya geldi.
Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da yer aldı.
KDC CUMHURBAŞKANI İLE İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESELER KONULAR ELE ALINDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Tshisekedi ile bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye-KDC ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini belirterek, ticaret, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Erdoğan, kalıcı istikrar ortamının sağlanmasını temenni ettiklerini dile getirdi.
PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.
BAKAN KURUM: TARİHİ KARARLARA İMZA ATMAK İSTİYORUZ
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gerek ülkelerden gelen müzakereciler gerek COP31'in yan etkinliklerinde yer alan katılımcılar olsun çok yoğun bir ilgi olduğunu gururla ifade etmek istiyorum. Sadece iki günde 100 bin kayıt yapıldı. Tarihin en yoğun katılımlı COP'unda bizler de sizlerle birlikte COP31'de tarihi kararlara imza atmak istiyoruz." dedi.
Kurum, TOBB İş Forumu Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, COP31 kapsamında yoğun ve önemli bir sürecin yürütüldüğünü, Eylem Gündemi'ni kabul ettiklerini ve Antalya Liderler Zirvesi'ni başlattıklarını belirtti.
Devlet ve hükümet başkanlarının ulusal beyanlarını paylaştığını aktaran Kurum, "Müzakerelerimiz devam ediyor. Gerek ülkelerden gelen müzakereciler gerek COP31'in yan etkinliklerinde yer alan katılımcılar olsun çok yoğun bir ilgi olduğunu gururla ifade etmek istiyorum. Sadece iki günde 100 bin kayıt yapıldı. Tarihin en yoğun katılımlı COP'unda bizler de sizlerle birlikte COP31'de tarihi kararlara imza atmak istiyoruz. Ülkeler önceliklerini, hedeflerini ve yol haritalarını ortaya koyarken biz de COP31 Başkanlığı olarak uygulamayı sürecin merkezine yerleştiriyoruz. Başından beri ne dedik? Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Konuşacağız, ortak irade arayacağız ve harekete geçeceğiz." diye konuştu.
Kurum, COP31'i "Uygulama COP'u" olarak tanımladıklarını anımsatarak, alınan kararların artık sadece sözde kalmaması ve hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Bazı hedefler belirlediklerini, Eylem ajandasındaki 10 gündem maddesi doğrultusunda iddialı ama ulaşılabilir, ölçülebilir bir yol haritası çizdiklerini vurgulayan Kurum, "Temiz enerji ve elektrifikasyondan yeşil sanayiye, sıfır atıktan metan azaltımına, dirençli şehirlerden gıda güvenliğine; okyanuslardan sağlığa ve gençliğe kadar uzanan 10 başlık, hayatın her alanına dokunuyor. Bu başlıkların neredeyse her biri doğrudan sizi ilgilendiriyor, üretiminizi, yatırımlarınızı, geleceğinizi şekillendiriyor." dedi.
Bakan Kurum, COP31 Eylem Ajandası ile dünyaya bir çağrı yaptıklarını dile getirerek, 2035'e kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarmak, üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde 15'e taşımak istediklerinin altını çizdi.
Bu hedeflerin kağıt üzerinde kalırsa birer rakamdan ibaret olacağını anlatan Kurum, bunun için İklim Uygulama Köprüsü başlattıklarını, amaçlarının ülkelerin önceliklerini yatırım yapılabilir projelere çevirmek, finansmanla projeyi, teknolojiyle ihtiyacı buluşturmak olduğunu aktardı.
Kurum, bu köprünün en sağlam ayağının iş dünyası olduğuna dikkati çekerek, "İş dünyasının bilgi birikimini, yatırım gücünü, üretim kapasitesini ve yenilikçi yaklaşımını sürecin güçlü bir parçası haline getirmek istiyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizle kurduğumuz ortaklığın arkasında bu irade bulunuyor." ifadelerini kullandı.
“YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA GENELİNDE 16.6 MİLYON KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR”
COP31 Başkanı Kurum, iklim dönüşümünü ekonomik büyümenin, rekabet gücünün, teknolojik ilerlemenin ve yeni yatırım alanlarının önemli bir fırsatı olarak gördüklerini belirtti.
Gelecek 10 yılın bu açıdan belirleyici olacağına işaret eden Kurum, bugünden temiz teknolojiye, enerji verimliliğine, düşük karbonlu üretime, döngüsel ekonomiye ve yeni nesil iş modellerine yatırım yapan şirketlerin, geleceğin rekabet ortamında güçlü avantajlar elde edeceğini söyledi.
Küresel yatırım eğilimlerinin de bu yönelimi açık biçimde ortaya koyduğunu anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uluslararası Enerji Ajansı, 2026'da dünya genelindeki enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor. Bunun yaklaşık 2,2 trilyon dolarının yenilenebilir enerji, şebekeler, depolama, enerji verimliliği, elektrifikasyon ve diğer temiz enerji alanlarına yönelmesi öngörülüyor. Bu tablo bize sermayenin, teknolojinin ve küresel rekabetin yönünü gösteriyor. Türkiye'nin ve Türk özel sektörünün bu büyük dönüşümden daha fazla pay almasını, yeni yatırımları ülkemize çekmesini ve kendi teknolojilerini geliştirerek dünya pazarlarına sunmasını istiyoruz.
Bu dönüşüm aynı zamanda yeni mesleklerin ve yeni istihdam alanlarının önünü açıyor. IRENA ve Uluslararası Çalışma Örgütünün verilerine göre yenilenebilir enerji sektöründe dünya genelinde 16,6 milyon kişi istihdam ediliyor. Dünya Ekonomik Forumu da 2030 yılına kadar iklim değişikliğine uyum çalışmalarının yaklaşık 5 milyon, emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmaların ise yaklaşık 3 milyon net ilave işe katkı sağlayabileceğini öngörüyor."
"TÜRKİYE'Yİ YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜ ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ"
Bakan Kurum, gençleri yeni becerilerle buluşturmak, çalışanların yetkinliklerini geliştirmek ve KOBİ'lerin nitelikli insan kaynağına erişimini artırmanın gelecek dönemin en önemli başlıkları arasında yer alacağını belirtti.
Üretim anlayışının merkezine de sürdürülebilirliği yerleştirmek gerektiğini vurgulayan Kurum, enerjiyi, suyu ve ham maddeyi daha verimli kullanan, atığını azaltan, yeniden kullanım ve geri dönüşüm imkanlarını artıran bir üretim modelinin, işletmelere ekonomik güç kazandıracağını söyledi.
Bakan Kurum, büyük sanayi kuruluşlarından KOBİ'lere kadar üretim ve tüketim ekosisteminin bu anlayışla gelişmesini önemsediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
“Sürdürülebilirliği tedarik zincirinin tamamına yayarak üretim gücümüzü geleceğin şartlarına hazırlayacağız. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketimiz bu yaklaşımın en güçlü örneklerinden biridir. Sıfır atığı üretim anlayışımızın temel unsurlarından biri haline getirerek hem çevremizi koruyacak hem de işletmelerimizin rekabet gücüne katkı sağlayacağız. COP31 kapsamında iş dünyamızla oluşturduğumuz bu güçlü işbirliğini uzun vadeli bir ortaklığa dönüştürmek istiyoruz. Özel sektörümüzün burada kazandığı tecrübenin Türkiye'nin bütün üretim ekosistemine yayılması, KOBİ'lerimize ulaşması ve uzun vadeli kurumsal kapasiteye dönüşmesi COP31'in en değerli kazanımlarından biri olacaktır. İş dünyamızla biriz, beraberiz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde üretim gücümüzü büyütecek, yeni fırsatları ülkemize kazandıracak ve Türkiye'yi yeşil dönüşümün öncü ülkelerinden biri haline getireceğiz.”
GUTERRES: KÜRESEL ISINMANIN NEREDEYSE TAMAMINDAN METAN GAZI SORUMLU
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ısınmanın neredeyse tamamından metan gazının sorumlu olduğunu belirterek "Metan emisyonlarını azaltmak, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamanın en hızlı yollarından biridir. Bu nedenle haziran atık, tarım ve fosil yakıtlar alanlarında metanla mücadeleye yönelik bir eylem çağrısı başlattım." dedi.
Genel Sekreter Guterres, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan-Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"nda konuştu.
Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi kapsamında gösterdiği liderliği överek "Türkiye First Lady'sine, danışma kurulumun başkanlığı da dahil olmak üzere Sıfır Atık hareketine sağladığı yorulmak bilmeyen liderliği ve bu COP'ta metan konusunu gündeme getirdiği için teşekkür ederim." diye konuştu.
Antalya'da düzenlenen COP31'i bir "sıfır atık COP"u haline getirdiği için Türkiye'yi tebrik eden Guterres, şöyle devam etti:
"Sıfır atık, net bir farkındalıkla başlar. Dünya'mız çöplerin içinde boğuluyor. Her yıl 2 milyar tondan fazla kentsel atık üretiyoruz. Her gün, plastikle dolu 2 bin çöp kamyonuna eşdeğer miktarda atık okyanuslara, nehirlere ve göllere dökülüyor. Elektronik atık, geri dönüştürdüğümüzden 5 kat daha hızlı artıyor ve milyarlarca insan hala hiçbir atık toplama hizmetinden yararlanamıyor. Bunun bedelini insanlar ödüyor."
Guterres, açık alanda yakılan çöplerin, çocukların soluduğu havayı zehirlediğini vurgulayarak "Mikroplastikler gıdalarımızı, suyumuzu ve vücudumuzu kirletiyor. Çöp depolama alanları suyu ve toprağı kirletiyor; atık konusunda gıdadan daha savunulamaz bir konu yoktur. Her gün, 1 milyar öğün yetecek kadar yiyeceği çöpe atarken, yüz milyonlarca insan açlık çekiyor." ifadelerini kullandı.
Atıkların da dünyayı tahrip ettiğine dikkati çeken Guterres, özellikle metan yoluyla gıda kaybı ve israfı, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ila yüzde 10'unu oluşturduğunu dile getirdi.
Guterres, çöp sahalarında çürüyen gıdaların on yıllar boyunca metan salmaya devam ettiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:
"Atıklar ve atık sular, insan kaynaklı metan emisyonlarının yaklaşık 5'te 1'ini oluşturuyor ve günümüzde küresel ısınmanın neredeyse tamamından metan sorumlu. Metan emisyonlarını azaltmak, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamanın en hızlı yollarından biridir. Bu nedenle haziran atık, tarım ve fosil yakıtlar alanlarında metanla mücadeleye yönelik bir eylem çağrısı başlattım. Fosil yakıt endüstrisi, emisyonları en hızlı şekilde azaltmak için gerekli imkanlara, teknolojiye ve sorumluluğa sahiptir. Oysa düzenlemeler geri çekilirken veya ertelenirken, bu sektörün metan emisyonları hala artmaya devam ediyor."
2025'te yaklaşık 167 milyar metreküp gaz yakıldığını belirten Guterres, "bu miktarın Afrika'nın bir yılda tükettiği miktara neredeyse eşit olduğunu ve tahmini 54 milyar doların duman olup gittiği" anlamına geldiğini belirtti.
Guterres, fosil yakıtlardan kaynaklanan metan emisyonlarının yaklaşık yüzde 30'unun, net bir maliyet olmaksızın azaltılabileceğini belirtti.
“SIFIR ATIK ÇÖZÜMLERİ SONUÇ VERMEYE BAŞLADI”
Uydu teknolojisinin artık büyük sızıntıları tespit edebildiğini vurgulayan Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2023'ten bu yana BM Çevre Programı'nın (UNEP) metan uyarı ve izleme sistemi 5 binden fazla uyarı yayımladı. Ancak bu uyarılara yanıt veren ülke sayısı, bir elin parmaklarını geçmiyor. Kirliliğin kaynağını biliyoruz ve bunu nasıl durduracağımızı da biliyoruz. Gönüllü eylemler artık yeterli değil. Bu nedenle petrol ve gaz sektörü için küresel bir 'sıfıra yakın metan' standardı çağrısında bulundum. Bugün, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'ndan, sağlam ölçüm, raporlama ve doğrulamaya dayanan, güvenilir ve bilim temelli bir kriter geliştirmesini talep ediyorum. Bu standart, 'sıfıra yakın metan' petrol ve gaz için küresel bir pazarın temelini oluşturabilir."
Guterres, herkesi bu girişimin arkasında durmasını rica ederek sıfır atık çözümlerinin şimdiden sonuç vermeye başladığının altını çizdi.
Japonya'nın gıda atığını yarıdan fazla azalttığına dikkati çeken Guterres, Güney Afrika'nın Durban kenti, Bangladeş'in başkenti Dakka'da ve Uganda'nın başkenti Kampala'da organik atıkların kompost, gübre ve hayvan yemi haline getirildiğini ve bunun da maliyetleri düşürerek istihdam yarattığını söyledi.
Guterres, döngüsel ekonominin ise 2050'ye kadar yılda 100 milyar dolardan fazla net kazanç sağlayabileceğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:
"Taahhütlerin devri sona erdi, dünyanın eyleme ihtiyacı var. Bu da 2030'a kadar gıda israfını yarıya indirmek, açık alanda çöp dökme ve yakma uygulamalarına son vermek, çöp depolama alanlarından ve atık sulardan metan gazını yakalamak, uzun ömürlü ürünler tasarlamak ve üreticileri sattıkları ürünlerden sorumlu tutmak, plastik kirliliğine son verecek iddialı bir küresel anlaşma imzalamak ve şehirlerin atık toplama, kompostlama ve döngüsel altyapı çalışmaları için finansman sağlamaktır."
Metan konusunda, hükümetlerden atıkları önlemek, geri kazanmak ve sorumlu bir şekilde yönetmek için sıkı kurallar uygulamalarını ve teşvikler oluşturmalarını rica eden Guterres, üreticilerin rutin alevleme ve havaya salma uygulamalarına son vermelerini ve sızıntıları gidermelerini, alıcıların doğrulanmış azaltımlar talep etmelerini, yatırımcıların ise performansın sürdürülebilirliğini önemsemelerini beklediğini vurguladı.
Guterres, sıfır atığın, temiz hava ve su, daha sağlıklı topluluklar, insana yakışır işler ve kaynakların daha adil kullanımı anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bu da ekonomilerin ve toplumların gelişmesine olanak tanır. Atık yönetiminden atık önlemeye geçelim, daha güvenli bir ekonomiye geçiş yapalım ve kontrolsüz metan kirliliğinin çağına son verelim." dedi.
EMİNE ERDOĞAN: YAPMAMIZ GEREKEN YİNE DOĞA OKULUNDAN DERSLER ÇIKARMAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, insanlığın tarih boyunca tüm ilhamlarını doğadan aldığını ve bugün de "doğa okulu"ndan dersler çıkarmak gerektiğini belirterek, "2035 yılına kadar küresel yıllık belediye katı atığı miktarında öngörülen artışın en az yüzde 50 azaltılması hedefimizi ancak bu şekilde tutturabiliriz." dedi.
Emine Erdoğan, COP31 Başkanlığı, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu tarafından COP31 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan-Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı.
Toplantıda konuşan Emine Erdoğan, COP31 vesilesiyle katılımcıları Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek COP31 Başkanlığı sürecinde ortaya koyduğu güçlü liderlik için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Şampiyonu Samed Ağırbaş'a şükranlarını sundu, toplantıyı düzenleyen UEA Başkanı Fatih Birol'a teşekkür etti.
1950'lerin başında dergi kapaklarında yeni bir yaşam modelinin övgü dolu başlıklarla tanıtıldığına, "tek kullanımlık yaşam tarzı"nın insanlığın "altın çağı" olarak müjdelendiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve bıçak gibi eşyaların neşe içinde havaya atıldığı fotoğrafların dergi sayfalarını süslediğini, kullan-at eşyaların, modern dünyanın insanlığa zamandan tasarruf sağlayan bir armağanı olarak yüceltildiğini hatırlattı.
Emine Erdoğan, bugün ise küresel çöpün yüzde 40'ını tek kullanımlık plastiklerin oluşturduğuna işaret ederek, son yarım yüzyılda dünyanın daha önce eşi görülmemiş atık artışıyla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.
“BU ASLINDA BİR ZİHNİYET, KÜLTÜR VE MEDENİYET KRİZİDİR”
Katı belediye atıklarının 2050'ye kadar 2 katına çıkarak yaklaşık 4 milyar tona ulaşmasının beklendiğini belirten Emine Erdoğan, "Yönetilmesi neredeyse imkansız bu atık yükünü yalnızca bir çevre krizi olarak değerlendirirsek konuyu eksik ele almış oluruz. Bu, aslında bir zihniyet krizidir. Aynı anda bir kültür ve medeniyet krizidir. Toplumların, geride bıraktıklarının hesabını yapmadan geleceğe yürüyemeyeceklerinin ispatıdır. O halde iklim değişikliğiyle mücadelenin ilk adımı, kavramları ve değerleri yerli yerine koymak olmalıdır." diye konuştu.
Emine Erdoğan, işe tüketimle refah arasındaki anlam bağını tartışmaya açarak başlamak gerektiğini vurgulayarak, "Bugün küresel olarak üretilen gıdanın neredeyse yüzde 30'u israf ediliyor ancak iş burada bitmiyor. Gıda israfı, iç içe geçmiş başka birçok krizi tetikliyor. Çöpe atılan toplam gıdanın sadece dörtte biriyle, dünyada açlıkla mücadele eden, neredeyse 700 milyon insanın doyabileceğini bilmek, başlı başına ahlaki bir çıkmaz." ifadelerini kullandı.
Gıda atıklarının, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 10'unu oluşturduğunu ifade eden Emine Erdoğan, gıda atığı kaynaklı emisyonların en güçlü türlerinden birinin metan olduğunu söyledi.
“İNSANLARIN BAĞ KURUP SAHİPLENECEĞİ DEĞER TEMELLİ YENİ SİSTEMLER KURMALIYIZ”
Metan emisyonlarının, bugüne kadarki küresel ısınmanın neredeyse üçte birinin ana kaynağı olduğunu, bu emisyonların yüzde 60'ının ise insan faaliyetlerinden kaynaklandığını dile getiren Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Yani estetik kaygılarla daha tarlada elenen ürünlerden tutun, fazladan alındığı için buzdolabında unutulan meyvelere kadar 'Çöpe atılan bir elmadan en fazla ne olabilir?' diye düşündüğümüz her eylemimizin doğada büyük karşılıkları var. Milyonlarca insanın önemsiz saydığı bireysel davranışların birbirine eklenmesi sonucunda ağır bedeller ödeniyor. Bu bedeli yeri geliyor, günü aç karna geçiren çocuklar, yeri geliyor iklim değişikliğine bağlı nedenlerle yaşanamayacak hale gelen köyünü terk etmek zorunda kalan insanlar ya da yeryüzünden ilelebet silinen türler ödüyor. İşte bu kördüğümü çözmek istiyorsak her şeyden önce bu işi teknik bir dile hapsolmaktan kurtarmalıyız. İnsanların bağ kurup sahipleneceği değer temelli yeni sistemler kurmalıyız."
Sıfır Atık Hareketi'nin bu noktada hayati öneminin olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Çünkü Sıfır Atık'ı konuşmak, aslında hayatı konuşmaktır. İnsanları ekmeği çöpe atmaktan vazgeçirecek olan, sera gazı emisyonları istatistiklerini bilmekten ziyade yeniden nimet fikriyle buluşmaktır. Keza elindeki plastik şişeyi ya da izmariti yere atmamak, doğayı yeniden ilahi bir emanet olarak görebilmekle ilişkilidir." diye konuştu.
Döngüsel ekonomiden yenilenebilir enerjiye, kaynak yönetiminden sıfır atığa kadar tüm kavramların çağın yeni keşifleri gibi sunulduğunu ancak tüm bunların dünyanın hemen her yerinde yerel bilginin bel kemiği olduğunu belirten Emine Erdoğan, bunun en güzel örneklerinden birini, adeta sıfır atık uygulama merkezi olan Anadolu'dan vermek istediğini söyledi.
Emine Erdoğan, şöyle devam etti:
"Burada büyüklerimiz, 'Eskisi olmayanın yenisi olmaz.' derler. Bu söz, bizlere döngüselliğin özünü tek bir cümlede özetler. Artan yemekleri değerlendirmek, mevsiminde yetişen ürünleri saklamak, kırılan eşyaları tamir etmek, kıyafetleri onarıp ömürlerini uzatmak, hayatın doğal akışıdır. Tohum toprağa bırakılırken 'Kurda, kuşa, aşa' diye dua edilir. Çünkü 'Dünya ortak evimizdir' anlayışı, kültürümüzde içselleştirilmiş bir yaşam pratiğidir. İşte tüm bu alışkanlıklar, nimete, emeğe ve Yaradan'a saygıyla şekillenmiştir. Görüyoruz ki tabiatla ortak bir dil geliştiren yerel bilgelik, doğal kaynak israfına, metan emisyonlarına, çevre kirliliğine ve artan iklim değişikliği etkilerine karşı adeta bir kalkandır. O halde biz de yerel bilginin yitik bir hazineye dönmesine müsaade etmeden, onu iklim değişikliğiyle mücadelenin etkin bir parçası yapmalıyız."
Meyve ağaçlarının her bahar açan çiçeklerinin bir kısmının meyveye dönüştüğünü, geri kalanının yere döküldüğünü söyleyen Emine Erdoğan, mevcut doğrusal üretim sistemleri penceresinden bakıldığında toprağa düşenin atık olarak görüleceğini ancak doğa için onun, toprağın yeni besin kaynağı olduğunu ifade etti.
Emine Erdoğan, tabiatın sisteminin suyun, toprağın ve havanın sonsuz devridaimi üzerine kurulu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Doğa, atık oluşturmaz, kaynaklarını en verimli şekilde kullanır. İnsanlık, tarih boyunca tüm ilhamlarını doğadan aldı. Şimdi de yapmamız gereken, yine doğa okulundan dersler çıkarmaktır. Mutfaklarımızda oluşan organik atıkları son derece basit yöntemlerle kompostlayarak yeniden toprağa kazandırabiliriz. Aynı şekilde iş yerleri, alışveriş merkezleri, otel ve havaalanları gibi yerlerde oluşan büyük ölçekli organik atıkları da çöp olmaktan kurtarabiliriz. Bu atıkları kompost yoluyla gübreye dönüştürerek çevre düzenlemesinde kullanabileceğimiz gibi hayvan yemi üretiminde ham madde olarak değerlendirebiliriz. 2035 yılına kadar küresel yıllık belediye katı atığı miktarında öngörülen artışın en az yüzde 50 azaltılması hedefimizi ancak bu şekilde tutturabiliriz. Aynı şekilde atık gözüyle baktığımız malzemeleri, yeni bir ham madde kaynağı olarak görmeye başladığımız an, döngüsel malzeme kullanım oranını en az yüzde 15'e çıkarabiliriz."
“HERKESİN PAYINA DÜŞEN BİR ÖDEV OLDUĞU ANLAYIŞINDA BULUŞALIM”
Bu buluşmayı, bu hedeflerin kağıt üzerinde kalmaması ve Sıfır Atık'ın hayatın tüm alanlarına adapte edilmesi için önemli bir fırsat olarak gördüğünü dile getiren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yeter ki iklim değişikliğiyle mücadelede herkesin payına düşen bir ödev olduğu anlayışında buluşalım. Yerel yönetimlerimizi, üreticilerimizi, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı bu dönüşümün etkin ortakları haline getirelim. Gelişmekte olan ülkelerin finansmana, teknolojiye, bilgiye ve kapasite geliştirme imkanlarına erişimini birlikte kolaylaştıralım. Gerek onarılabilir ürünlerin üretimini teşvik eden ekonomik modellerle gerek uzun ömürlü ürün tasarımlarıyla, kalıcı dönüşümlere imza atalım. İyi uygulamalarımızı paylaşarak birbirimizden öğreneceğimiz ve hep birlikte başaracağımız bir yola çıkalım."
Emine Erdoğan, COP31'in tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.
UEA Başkanı Fatih Birol'un moderatörlüğünü üstlendiği programda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuşma yaptı.
Programa Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Esvatini Başbakanı Russell Dlamini, Dünya Bankası Grubu Genel Müdürü Paschal Donohoe, Afrika Birliği Kalkınma Ajansı İcra Kurulu Başkanı Nardos Bekele-Thomas, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özbekistan Cumhurbaşkanı Çevre Danışmanı ve Ekoloji ve İklim Değişikliği Ulusal Komitesi Başkanı Aziz Abdukhakimov, Togo Enerji ve Maden Kaynaklarından Sorumlu Bakan Vekili Robert Eklo Kokou Tengue, Fas Enerji, Madenler ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Charafat Afilal, Cezayir Çevre ve Yaşam Kalitesi Bakanı Kaouter Krikou, Fransa Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik ve Uluslararası İklim ve Doğa Müzakereleri Bakanı Monique Barbut, Yeşil Burun Adaları Çevre, İklim Eylemi ve Enerji Bakanı Carlos Alberto Ramos Varela, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna Al Dahak Al Shamsi, Japonya Küresel Çevresel İşler Bakan Yardımcısı Takeshi Sekiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı Arlette Bahati Tito, BM-Habitat Eski İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Birleşik Krallık İklim Özel Temsilcisi Rachel Kyte, İsveç'in Türkiye Büyükelçisi Ulrika Funered ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı.