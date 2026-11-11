Dünyanın gözü COP31 Zirvesi'nde. Liderler Antalya'da bir araya geliyor
11.11.2026 09:16
Son Güncelleme: 11.11.2026 09:25
Antalya'da devam eden COP31 Zirvesi'nin üçüncü gününde COP31 Dünya Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvenin açılış programına katılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'daki COP31 Alanı'nda düzenlenen zirve, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiriyor.
COP31'in en önemli etkinliği olan COP31 Liderler Zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Antalya'daki COP31 Alanı'nın Mavi Bölgesindeki en büyük genel kurul salonu Anadolu'da gerçekleştirilecek.
ZİRVEYE 6 KITADAN 95 ÜLKE VE 102 LİDERİN KATILIMI BEKLENİYOR
Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve COP30'a ev sahipliği yapan Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva konuşma gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta Türkiye'nin iklim vizyonunu anlatacak.
ZİRVEDE İLK GÜNÜN TEMASI "SIFIR ATIK"
Programda, Türkiye'nin COP31 için hazırladığı videolar ve özel klipler izletilecek. Anadolu Ateşi ekibi, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin halk oyunlarını tek bir koreografide birleştiren gösteri sunacak.
Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini "birlik içinde çokluk" mesajıyla dünya liderlerine tanıtmayı hedefleyen gösteri, ev sahibi Antalya'nın bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nin Teke yöresi oyunlarıyla açılıp tüm bölgelerin halayda buluşmasıyla kapanacak.
Liderler Zirvesi'nin ilk gün teması olan "Sıfır Atık"ı anlatacak gösterinin seremonisinde COP31'in resmi şarkısı "Let's Cop" da dinletilecek.
Zirveye lider düzeyinde katılımı beklenenler arasında Avusturya, Birleşik Krallık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga ve Tuvalu yer alıyor.
ZİRVE ÖNCESİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açılış programına katılacağı zirve öncesinde dün Antalya'da birçok liderle bir araya geldi.
Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ile görüşmelerde bulundu.
ALİYEV DE ANTALYA'DA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle dün Antalya'ya geldi.
Aliyev'i havalimanında Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Hulusi Şahin karşıladı.
Antalya Havalimanı'nda resmi törenle karşılanan Aliyev'e eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti.
Azerbaycan, 2024 yılında COP29 İklim Zirvesi'ne başkent Bakü'de ev sahipliği yapmıştı.
11-12 KASIM'DA TRAFİKTE TEDBİRLER, İDARİ İZİN VE UZAKTAN EĞİTİM
Öte yandan, Antalya'da bugün ve yarın gerçekleştirilecek COP31 Dünya Liderler Zirvesi dolayısıyla kent genelinde üst düzey güvenlik ve ulaşım tedbirleri alındı.
Antalya Valiliği'nce alınan kararlar kapsamında Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa, Serik ilçelerinde görev yapan kamu personeli 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak. Bu tarihlerde aynı ilçelerde uzaktan eğitime geçilmesi kararı verilmişti.
Valilikten yapılan açıklamada, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirve süresince trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması, vatandaşların günlük yaşamlarının ve ulaşım ihtiyaçlarının en az düzeyde etkilenmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, özellikle sabah 08.00-10.00 saatleri arasında güvenlik ve trafik tedbirleri nedeniyle ana güzergahlarda yoğunluk yaşanabileceğinin öngörüldüğü kaydedildi.
Bu saatlerde vatandaşlardan mümkün olduğunca özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, zorunlu seyahatlerini farklı saatlere planlamaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla 12 gün sürecek COP31, 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanı ağırlıyor.
Türkiye'nin COP31 Başkanlığı'nı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yürüttüğü zirvede, 196 ülke ve AB'nin liderleri iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini tartışıyor.
Bu kapsamda Bakan Kurum tarafından açıklanan COP31 Eylem Gündemi'nin öncelikli 10 başlığı "Sıfır Atık, Temiz Enerji Dönüşümü/ Elektrifikasyon, Gıda Güvenliği, İklim Dirençli Şehirler, İklim Uygulama Köprüsü, Yeşil Sanayileşme, Gençlik ve Eğitim, Okyanuslar ve Denizler, Rio Sinerjisi, Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri"nden oluşuyor.
1.5 MİLYON KİŞİ BEKLENİYOR
Türkiye COP31'e 527 bin metrekare alanı Mavi Bölge, 582 bin metrekare alanı da Yeşil Bölge olmak üzere toplam 1 milyon 100 bin metrekare alanda ev sahipliği yapıyor.
Birleşmiş Milletler yetkisi altında yönetilen resmi müzakere alanı olarak planlanan Mavi Bölge içinde devlet başkanları ve bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler, uluslararası kuruluşlar küresel iklim politikasını şekillendiren resmi müzakereleri yürütecek.
Mavi Bölge'ye ülke delegasyonlarıyla birlikte 100 bine yakın ziyaretçi bekleniyor.
Yeşil Bölge'de ise özel sektör, akademik dünya, sivil toplum örgütleri, gençlik temsilcileri, teknoloji girişimleri ve yenilikçileri iklim çözümlerini paylaşmak, ortaklıklar kurmak ve yenilikçi projeleri sergilemek için buluşacak. Türkiye'nin Yeşil Bölge'sini 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor.