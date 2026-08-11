"Düşmanlarım var" dedi, metro direğine çıktı

Kendisini kurtarmaya gelen ekipleri gören Mehmet A., direğin üzerinde bir oraya bir buraya giderek adeta ekiplerle köşe kapmaca oynadı. Yaklaşık 2 saat boyunca direk ve tellerin üzerinde gezen Mehmet A., zaman zaman akrobatik hareketler yaparak yürekleri ağza getirdi.

Olayı izleyen vatandaşların tepkileri ise birbirinden farklı oldu. Bazı vatandaşlar Mehmet A.’ı alkışlarla desteklerken, ulaşımın durması nedeniyle mağdur olan bazı vatandaşlar ise tepki gösterdi.