Edirne'de Kakava coşkusu. Binlerce kişi akın etti

Şenliklerin ilk günü olan 5 Mayıs akşamı, Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi’nde yakılan dev Kakava ateşi ile başlar. Kakava ateşi, kışın sona erdiğini ve baharın bolluk getirdiğini simgeler. Tunca Nehri kıyısında gerçekleşen bu ritüel, katılımcılar için yeni bir başlangıcın, sağlık, bereket ve mutluluğun simgesi olarak kabul edilmektedir. Edirne halkı ve ziyaretçiler, dev Kakava ateşi etrafında toplanarak geleneksel müzikler eşliğinde kutlamalara katılır ve ateş üzerinden atlayarak, dileklerde bulunur.

6 Mayıs sabahı ise Hıdırellez kutlamaları Sarayiçi bölgesinde devam eder. Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğuna inanılan bu günde, katılımcılar, Tunca nehri kenarına dilekler bırakılır.