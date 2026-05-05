Edirne'de Kakava coşkusu. Binlerce kişi akın etti
05.05.2026 13:33
DHA
Edirne'ye Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için binlerce kişi geldi. Bugün yakılacak Kakava ateşi öncesi kente gelenler, birçok noktada yoğunluk oluşturdu.
Edirne'de bu yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için binlerce kişi kente akın etti.
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı'nın da bulunduğu tarihi Sarayiçi'nde bugün saat 16.00'da yakılacak olan Kakava ateşinden önce şehre gelenler, yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kente gelen turistler, başta Selimiye Camisi Meydanı, Tahmis Meydanı ve Sarayiçi'nde davul zurna eşliğinde oynadı ve güzel görüntüler oluşturdu.
"DİLEK TUTULUYOR"
Şenliklere katılmak için Bursa’nın Gemlik ilçesinden gelen Emine Kuzu, "Çok güzel, eğlenceli. Ateşten atlayacağız, kocaman ateş yakılacak. Ritüeller yapılacak." dedi.
Dileklerin tutulacağını dile getiren Kuzu, "Kısmet açılıyor. Çok iyi kısmet bulup evleniyorsunuz, daha ne olsun." dedi.
"İZMİR’DEN GELENE KADAR DANS ETTİK"
İzmir’in Bergama ilçesinden grup olarak Edirne'ye geldiklerini belirten Nuriye Hızal da "İlk defa geliyoruz, yıllardır gelmek istediğimiz bir şenlikti. Bizim ilçemizde de küçük çaplı olsa da Hıdırellez kutlanıyor. Atalarımızdan bize aktarılan, gelen duyumlara göre elimizden geldiğince kültürümüzü öldürmemeye çalışıyoruz. Gece 23.00’te yola çıktık, o saatten bu yana müzik ve dans, araçta ve benzin istasyonlarında sürekli durmadan dans ettik." ifadelerini kullandı.
KAKAVA ŞENLİKLERİ NASIL KUTLANIR?
Baharın gelişini müjdeleyen bu festival, özellikle Roman kültürüne ait bir gelenek olarak, yüzyıllardır devam eden ritüelleriyle büyük önem taşımaktadır.
UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Hıdırellez, Edirne’nin benzersiz tarihsel dokusuyla birleşerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.
Şenliklerin ilk günü olan 5 Mayıs akşamı, Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi’nde yakılan dev Kakava ateşi ile başlar. Kakava ateşi, kışın sona erdiğini ve baharın bolluk getirdiğini simgeler. Tunca Nehri kıyısında gerçekleşen bu ritüel, katılımcılar için yeni bir başlangıcın, sağlık, bereket ve mutluluğun simgesi olarak kabul edilmektedir. Edirne halkı ve ziyaretçiler, dev Kakava ateşi etrafında toplanarak geleneksel müzikler eşliğinde kutlamalara katılır ve ateş üzerinden atlayarak, dileklerde bulunur.
6 Mayıs sabahı ise Hıdırellez kutlamaları Sarayiçi bölgesinde devam eder. Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğuna inanılan bu günde, katılımcılar, Tunca nehri kenarına dilekler bırakılır.