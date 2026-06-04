Ege'nin iki yakası birleşiyor. Edirne'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri başlıyor

Gümrük kapısının açılması için geri sayım başladı. Başta Samothraki ve Taşoz olmak üzere Enez'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri yapılacak.

Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak.