Ege'nin iki yakası birleşiyor. Edirne'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri başlıyor
04.06.2026 13:56
Edirne'nin Enez ilçesinde Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. İlk seferler Samothraki ve Taşoz adalarına yapılacak. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak.
Ege'nin iki yakası Trakya'da birleşiyor, Enez'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri başlıyor.
Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeline sahip Edirne'de Gümrük Limanı Projesi'nde sona gelindi.
Saros Körfezi'nin stratejik noktalarından biri olan Enez'de yürütülen çalışmalar kapsamında liman altyapısı büyük ölçüde tamamlandı.
YUNAN ADALARINA ULAŞIM KOLAYLAŞACAK, TURİST AKIŞI ARTACAK
Gümrük kapısının açılması için geri sayım başladı. Başta Samothraki ve Taşoz olmak üzere Enez'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri yapılacak.
Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak.
Projenin tamamlanmasıyla birlikte Enez, uluslararası deniz ulaşımının yeni merkezlerinden biri olacak.
Edirne Valisi Yunus Sezer, projenin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesini hedefledikleri belirterek çalışmaların son aşamaya ulaştığını söyledi.