Ekvador'da çete şiddeti 300 bin kişiyi evinden etti

Ekvador'da geçen yıl 9 bin 216 şiddet bağlantılı ölüm kayıtlara geçti. Bu rakam, 100 bin kişi başına 51 cinayet oranına işaret ediyor.

Ülkedeki güncel cinayet verileri, on yıl öncesine kıyasla sekiz katlık bir tırmanışa tekabül ederken; resmi makamların geçen yıl Meksika için açıkladığı 21,4 ve Kolombiya için bildirdiği 25,8 seviyelerini de belirgin biçimde aşıyor.

Noboa yönetimi ise yürütülen güvenlik operasyonlarının suç örgütlerini sistematik olarak zayıflattığını öne sürüyor.

Hükümet verilerine göre cinayet vakaları, 2026'nın ocak ile temmuz ayları arasında, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 8 oranında geriledi.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun çetelerle doğrudan bağlantılı olduğunu bildiriyor.

Polis ve Kamu Denetçiliği Kurumu, haraç mekanizmasının suç ağları tarafından ülke genelinde sistematik bir denetim aracına dönüştürüldüğünü kaydediyor.

Bölge polisinin projeksiyonları, Nueva Prosperina'da yaşayan ailelerin yarısının şu ya da bu şekilde haraca maruz kaldığını ortaya koyuyor.