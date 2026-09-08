Ekvador'da çete şiddeti 300 bin kişiyi evinden etti
08.09.2026 13:31
Ekvador'da çeteler arasındaki kanlı savaşlar ve sistematik haraç baskısı sebebiyle son üç yılda 300 binden fazla sivil evini terk etti.
Ekvador'da çete grupları arasındaki kanlı çatışmalar ve yaygınlaşan baskı dalgası, yüz binlerce aileyi evlerini terk etmeye zorluyor.
Reuters ajansına konuşan emniyet kaynakları, silahlı yapıların geride bırakılan konutları uyuşturucu parası elde etmek amacıyla yağmaladığını ya da kaçırdıkları kişileri saklamak için üs olarak kullandığını aktarıyor.
Çatışmaların en yoğun yaşandığı noktalardan biri, kıyı kenti Guayaquil'in Nueva Prosperina bölgesi oldu.
Bölgede Los Tiguerones çetesinin rakip hizipleri arasındaki hakimiyet mücadelesinde geçen yıl 22 kişi yaşamını yitirdi.
Çetelerin misilleme tehdidi sebebiyle kimliğini açıklamayan 66 yaşındaki bir mahalle sakini, yaklaşık 20 yıldır yaşadığı yerleşkeden kaçış kararını, kurşunlar evinin çatısına isabet etmeye başladığı an aldığını belirtti.
Söz konusu mahalle sakini, silahlı grupların bölgeye adım atan herkesi hasım çete mensubu sayarak ayrım gözetmeksizin hedef aldığını anlattı.
İşe motosikletle gidip gelen kızının öldürülmesinden veya ergenlik çağındaki torununun zorla silah altına alınmasından endişe duyduğunu aktaran kadın, "Korkunçtu. Çatılara kurşunlar yağıyordu, beni gitmeye zorlayan da bu oldu" dedi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Ekvador Kamu Denetçiliği Kurumunun verilerine göre, son üç yılda ölüm tehditleri, haraç, zorla silah altına alma ve akraba cinayetleri sebebiyle 300 binden fazla kişi evinden ayrılmak zorunda kaldı.
Hak savunucuları gerçek sayının daha da yüksek seyredebileceğini vurguluyor.
Norveç Mülteci Konseyi, Latin Amerika'nın geçmişte görece güvenli sayılan ülkesi Ekvador'un, günümüzde Haiti ve Kolombiya'nın ardından bölgede ülke içinde en fazla yerinden edilmenin görüldüğü üçüncü devlet haline geldiğini paylaştı.
Guayaquil İnsan Haklarını Savunma Daimi Komitesi ise bu hareketliliğin temelinde ülke geneline yayılan şiddet sarmalının yattığını dile getiriyor.
Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkenin uluslararası uyuşturucu sevkiyatında bir geçiş merkezine dönüşmesinden kaynaklanan şiddet dalgasıyla mücadele vaadiyle 2023 yılında göreve gelmişti.
Buna karşın Guayaquil İnsan Hakları Komitesi, Noboa'nın güvenlik stratejisinin şiddeti dizginleyemediğini, aksine suç şebekesi liderlerinin öldürülmesi ya da tutuklanmasının grupları bölerek toprak kavgası veren yeni hizipler doğurduğunu, bunun da krizi derinleştirmiş olabileceğini savundu.
Ekvador'da geçen yıl 9 bin 216 şiddet bağlantılı ölüm kayıtlara geçti. Bu rakam, 100 bin kişi başına 51 cinayet oranına işaret ediyor.
Ülkedeki güncel cinayet verileri, on yıl öncesine kıyasla sekiz katlık bir tırmanışa tekabül ederken; resmi makamların geçen yıl Meksika için açıkladığı 21,4 ve Kolombiya için bildirdiği 25,8 seviyelerini de belirgin biçimde aşıyor.
Noboa yönetimi ise yürütülen güvenlik operasyonlarının suç örgütlerini sistematik olarak zayıflattığını öne sürüyor.
Hükümet verilerine göre cinayet vakaları, 2026'nın ocak ile temmuz ayları arasında, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 8 oranında geriledi.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun çetelerle doğrudan bağlantılı olduğunu bildiriyor.
Polis ve Kamu Denetçiliği Kurumu, haraç mekanizmasının suç ağları tarafından ülke genelinde sistematik bir denetim aracına dönüştürüldüğünü kaydediyor.
Bölge polisinin projeksiyonları, Nueva Prosperina'da yaşayan ailelerin yarısının şu ya da bu şekilde haraca maruz kaldığını ortaya koyuyor.
Norveç Mülteci Konseyi temsilcisi Francesco Volpi yaşanan baskıyı, "Bir WhatsApp mesajı neredeyse bir bombayla aynı tesiri yaratıyor; tamamen ayrım gözetmeyen bir haraç düzeni söz konusu" sözleriyle tarif etti.
Nueva Prosperina'dan ayrılan 45 yaşındaki bir dükkan işletmecisi, çocuklarının çetelerce silah altına alınmak istenmesi, ölüm tehditleri alması ve polis üniformalı kişilerce sindirilmeye çalışılması üzerine mahalleyi terk ettiğini ifade etti.
Nueva Prosperina Emniyet Müdürü Gino Pillajo, bölgede polis kılığına girerek suç işleyen birçok şüphelinin yakalandığını aktardı.
Korku sebebiyle pek çok haraç vakasının resmi makamlara iletilmediğini ve bu durumun soruşturmaları güçleştirdiğini belirten Pillajo; muhtarlar ve mahalle temsilcileriyle işbirliği yürüttüklerini, dükkanlara yurttaşların kimliksiz ihbarda bulunabileceği karekodlar yerleştirdiklerini dile getirdi.
Emniyet güçleri ayrıca tahliye anında bölge sakinlerine eşlik ederek güvenlik sağlıyor ve boşalan konutları kayıt altına alıyor.
Şiddet ve göç sarmalı Guayaquil sınırlarıyla da kısıtlı kalmıyor.
Kamu Denetçiliği Kurumu, Kolombiya sınırına yakın Chachi yerli topluluklarının yasa dışı madencilerin tehditleri yüzünden yaşam alanlarını geçici olarak terk ettiğini bildirdi.
Los Rios eyaletine bağlı Babahoyo'da işletmeler güvenlik tedbiri olarak kepenklerini erken indirirken, Norveç Mülteci Konseyi Amazon eyaleti Sucumbios'ta ailelerin genç yaştaki çocuklarını suç örgütlerinin baskısından korumak amacıyla arazilerini bıraktığını paylaştı.
Reuters ajansının ulaştığı kamu yetkilileri krizin varlığını kabul ederken, zorla yerinden edilmeyle doğrudan hangi devlet dairesinin ilgilendiğini bilmediklerini dile getirdi.
Guayaquil İnsan Hakları Komitesi Başkanı Billy Navarrete, yasal mevzuata dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Şiddet kaynaklı zorla yerinden edilmenin hukuki düzlemde tanınmaması; bu olgunun tartışılmamasına, mağdurların korunmasına dönük adım atılmamasına ve etkilenen toplulukları izleyip destekleyecek mekanizmaların kurulamamasına yol açıyor."
Resmi mekanizma eksikliği, başka mahallelerdeki akrabalarının yanına sığınan veya şehir değiştiren yerinden edilmiş kişilere sosyal yardım ulaştırılmasını da zorlaştırıyor.
Maddi imkansızlıklar, destek ağlarının yokluğu veya geride bıraktıkları malları kaybetme endişesi taşıyan kimi aileler ise çetelerle aynı sokakları paylaşmayı sürdürüyor.
Evinde kalmayı sürdüren 49 yaşındaki bir Nueva Prosperina sakini, silahlı grupların kaçırılan kişileri saklamak amacıyla evleri kullandığını, mahalle etkinliklerini yasakladığını ve sakinlerin cep telefonlarını hasım çetelerle bağları olup olmadığını denetlemek için kontrol ettiğini söyledi.
Durumu kabullenmek zorunda kaldıklarını vurgulayan mahalle sakini, "Sessiz kalmak mecburiyetindeyiz. Sessiz suç ortaklarına dönüştük. Hayatımız risk altında olduğu için hiçbir şey söyleyemiyoruz. Evlerimizin içinde özgürüz ancak dışarı adım attığımızda birer tutsağız. Kuralları onlar koyuyor; sizi orada istemezlerse kapı dışarı ediyorlar" dedi.