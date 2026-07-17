Elini öptüğü yaşlı adamın 2 milyon liralık altınını çalmıştı. Başka bir vurgunun parasıyla yakalandı

Gözaltına alınan R.D.'nin üzerinde yapılan aramalarda, 74 bin dolar nakit para ele geçirildi. Konuya ilişkin İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde şüphelinin yakalandığı gün İzmir'de de bir vatandaşı benzer yöntemle 84 bin dolar dolandırdığı ve üzerindeki paranın bu vurguna ait olduğu belirlendi.