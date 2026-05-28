Eminönü'nde insan seli. İskelede adım atacak yer kalmadı
28.05.2026 16:47
Kurban Bayramı'nı İstanbul'a geçirenler Eminönü'ne akın etti. Vapur iskeleleri ve tramvaylarda yoğunluk yaşandı.
Kurban Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler bayramın ikinci gününde İstanbul'un turistik noktalarından biri olan Eminönü'ne akın etti.
Güneşli havayı da fırsat bilerek Eminönü'ne gelenlerin bazıları alışveriş yaparken, bazıları ise boğaz turu yapıp tarihi yerleri gezdi.
Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denize girerken, bazıları sahil kenarında balık tuttu, bazıları parkta ağaç gölgesinde soluklandı.
Aileleriyle birlikte sahillerin yolunu tutanlar, yürüyüş yapıp manzaranın keyfini çıkardı.
PARK VE BAHÇELERE AKIN
Millet Bahçeleri ile Gülhane Parkı da vatandaşların akınına uğradı.
Ailesiyle parkta vakit geçiren Hüdaver Çelikoğlu, "Çok şükür ailemizle beraber çoluk çocuk eğleniyoruz. Bir yere gidemedik, burada vakit geçiriyoruz." dedi.
Bayram tatilinin tadını çıkaran Ramazan Cankurt, "İstanbul'daki yoğunluğun azalması nedeniyle her yer boş, trafik de boş. Ailemizle geldik, piknik yapıyoruz, hava da güzel." diye konuştu.
Tatilde memlekete gidemedikleri için ailesini millet bahçesine getirdiğini dile getiren Şaban Karakaya, çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlamak istediklerini söyledi.
Mehmet Necdet Varola da piknik yapmak için millet bahçesine geldiklerini, çocukların parkta oyun oynayarak vakit geçirdiğini kaydetti.