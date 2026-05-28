Eminönü'nde insan seli. İskelede adım atacak yer kalmadı

Millet Bahçeleri ile Gülhane Parkı da vatandaşların akınına uğradı.

Ailesiyle parkta vakit geçiren Hüdaver Çelikoğlu, "Çok şükür ailemizle beraber çoluk çocuk eğleniyoruz. Bir yere gidemedik, burada vakit geçiriyoruz." dedi.

Bayram tatilinin tadını çıkaran Ramazan Cankurt, "İstanbul'daki yoğunluğun azalması nedeniyle her yer boş, trafik de boş. Ailemizle geldik, piknik yapıyoruz, hava da güzel." diye konuştu.

Tatilde memlekete gidemedikleri için ailesini millet bahçesine getirdiğini dile getiren Şaban Karakaya, çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlamak istediklerini söyledi.

Mehmet Necdet Varola da piknik yapmak için millet bahçesine geldiklerini, çocukların parkta oyun oynayarak vakit geçirdiğini kaydetti.