Erdoğan çifti liderleri böyle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.



Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderleri ve eşlerini kapıda karşıladı.

İlk olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi karşılayan Erdoğan çifti, liderler ve eşleriyle tek tek ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resepsiyon ve resmi akşam yemeğine ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

"#NATOsummit" etiketini kullanan Erdoğan, "Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle, devlet ve hükümet başkanları ile kıymetli eşlerini resmi akşam yemeğinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın ortak meselelerine çözüm arayışının güç kazandığı dönemde, bu önemli zirvenin, diyalog ve uzlaşı kültürünü daha da ileri taşımasını diliyorum." diyen Emine Erdoğan şöyle devam etti: “Dünyayı karşı karşıya bırakan ortak sorunlara çözümler arayışının hız kazandığı bu dönemde, bu önemli Zirve’nin diyalog ve uzlaşma kültürünü daha da ileriye taşıyacağını umuyorum.”