Esenyurt'ta meydan kavgası: Minibüsten inip kuryeleri dövdüler

09.05.2026 11:03

DHA

Esenyurt'ta yol verme kavgası nedeniyle motosikletli kuryeler ile bir minibüs şoförü arasında kavga çıktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yol verme kavgası meydan savaşına dönüştü.

 

Kaza, dün 18.30 sıralarında Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

Minibüsle trafikte seyir halinde olan servis minibüsü motokurye ile yol verme nedeniyle tartıştı.

 

Tartışma sırasında servis minibüsünde yolcu olarak oturan kişiler araçtan inerek tartışmaya dahil oldu.

Tartışma kavgaya dönüştü. Servisten inen kişiler motokuryeye tekme tokat saldırdı.

 

Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sonlanırken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

