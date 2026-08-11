Eski eş dehşeti göz göre göre gelmiş. Kefen gönderip tehdit etti, "Pişman" olduğunu öne sürdü
11.08.2026 10:20
Adana'da 10 yıl önce boşandığı eşini defalarca kez tehdit ettikten sonra 8 bıçak darbesiyle yaralayan şüpheli, ifadesinde "Konuşmak için gittim. Öfke patlaması yaşadım." savunmasını yaptı.
Olay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi.
Ayşe Katırcı, 10 yıl önce boşanmasına rağmen kendisini tehdit etmeye devam ettiği öne sürülen eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından evinde 8 bıçak darbesiyle yaralandı.
KADININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Katırcı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Katırcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
8 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ
Tanrıkulu'nun saldırının ardından sakin şekilde sokakta yürüdüğü anlar da ortaya çıktı.
Yaklaşık 25 yıl evli kaldığı eski eşine bir süre önce, “Sana mezar yeri aldım” şeklinde mesaj gönderip kefen yolladığı öne sürülen Tanrıkulu hakkında, bugüne kadar uyguladığı şiddet olayları nedeniyle 8 kez uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.
"PİŞMANIM" DEDİ ,TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan Arif Tanrıkulu, Pozantı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Tanrıkulu'nun, “Konuşmak için gitmiştim, bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum.” diyerek pişman olduğunu öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.