Eski eşine ait araçta öldürülmüş. Kağıthane'deki silahlı saldırıda yeni detaylar

Görgü tanıklarının ilk beyanlarında, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın olay yerine yaya olarak geldiği, Aktaş’ın bulunduğu araca ateş açtıktan sonra yine yaya olarak uzaklaştığı ve ardından motosiklete binerek kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin Merkez Mahallesi’ndeki bir elektrik panosuna silah ve kıyafetlerini bıraktıkları, kullandıkları 41 ABD 024 plakalı motosikleti de aynı çevrede bırakarak kaçtıkları öğrenildi.