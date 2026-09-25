Esnafın sabrı taştı, fotoğraflarını tek tek duvara astı: "Gülümseyin, meşhur oldunuz"
25.09.2026 12:00
Bursa'da bir pasajın kepenklerine gece saatlerinde tuvaletini yapanlar, esnafı isyan ettirdi. Tuvaletini yapanları kamerayla kaydeden esnaf, fotoğraflarını basıp, duvara astı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde iddiaya göre alkollü bazı kişiler, bir pasajın kepenklerinin önüne tuvaletlerini yaptı.
Aynı durumun tekrar tekrar yaşanması üzerine pasaj sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyerek, tuvaletini yapanların fotoğraflarını bastırdı.
Vatandaş daha sonra fotoğrafları dikkat çekici notlarla duvara astı.
"YOUTUBE'DA MEŞHUR OLDUNUZ"
Duvara asılan fotoğraflardan birinde "Gece saatlerinde pasajımızı tuvalet olarak kullanan arkadaşlar gülümseyin." ifadeleri yer alırken, başka bir fotoğrafta ise "Yetenek Sizsiniz, yakında." yazması dikkat çekti.
En dikkat çeken uyarılardan biri ise "Buraya işeyen kendini YouTube'da bulur." oldu.
Pasaj sahibi ayrıca, "Kameralı güvenlik sistemiyle 7/24 kontrol edilmektedir." notuyla da bunu yapanlara mesaj verdi.
Duvara asılan fotoğrafları gören vatandaşlar ise şaşırdı.
Bazıları fotoğraflara bakıp tebessüm ederken, bazıları ise, "Buraya gelen arkadaşlar dikkat etsin." yorumunda bulundu.
Pasaj sahibinin uyguladığı yöntem çevrede kısa sürede gündem oldu.