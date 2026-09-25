Esnafın sabrı taştı, fotoğraflarını tek tek duvara astı: "Gülümseyin, meşhur oldunuz"

Duvara asılan fotoğraflardan birinde "Gece saatlerinde pasajımızı tuvalet olarak kullanan arkadaşlar gülümseyin." ifadeleri yer alırken, başka bir fotoğrafta ise "Yetenek Sizsiniz, yakında." yazması dikkat çekti.

En dikkat çeken uyarılardan biri ise "Buraya işeyen kendini YouTube'da bulur." oldu.

Pasaj sahibi ayrıca, "Kameralı güvenlik sistemiyle 7/24 kontrol edilmektedir." notuyla da bunu yapanlara mesaj verdi.