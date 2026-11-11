Ev hapsiyle tahliye edilmişti. Emir Sarıgül yeniden ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiasını araştırıyor.

Soruşturma iki Alman iş insanının şikayeti üzerine başlatıldı.

K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. Mustafa Sarıgül ve ailesiyle ilintili olduğu iddia edilen yatırım anlaşmaları ve yüksek tutarlı para işlemleri incelemeye alındı.

Sarıgüllerle bağlantılı olduğu öne sürülen bir şirketle yurt dışındaki bir şirket arasında 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi imzalandı.

Mustafa Sarıgül'ün kamu gücü ve nüfuzunu kullanarak 1 milyar euroluk bir fonun kredi yoluyla ülke dışına çıkarılmasını vadettiği ileri sürüldü.

Ayrıca Emir Sarıgül'le ilişkilendirilen bir yalının satışı ve bu satışla ilgili gerçekleştirildiği öne sürülen para transferi de dosyaya girdi.

Değerinin yaklaşık 32 milyon euro olduğu belirtilen yalının satışı karşılığında yurt dışından 100 milyon euroluk havale yapıldığı iddia edildi.

Söz konusu transferin yabancı bir banka tarafından şüpheli bulunarak bloke edildiği, bu kısıtlamanın kaldırılması için İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin Emir Sarıgül'e devredildiği savunuldu.

Şikayetçiler, teknenin devredilmesine rağmen satış bedelinin ödenmediğini ve banka blokesi sorununun da çözülemediğini ileri sürdüler. Ek olarak konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini, ancak sonrasında aile tarafından tehdit edildikleri yönünde ifade verdiler.

Ağırel ise gazetecilik faaliyeti kapsamında kendisine ulaşan iddiaları doğrulamaya çalıştığını, gönderilen bazı dekontların güvenilirliğinden şüphelendiği için haber yayımlamadığını ve Sarıgül ailesine herhangi bir belge vermediğini vurguladı.

Suçlamaları reddeden Ağırel, “Ben bu dosyanın olsa olsa tanığı olabilirim, şüphelisi değil.” dedi.

Mustafa Sarıgül ise söz konusu para transferlerinin gerçekleşmediğini, dekontların gerçek bankacılık işlemlerini yansıtmadığını ve sözleşmelerin geçersiz olduğunu söylüyor.