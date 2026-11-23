Ceviz Fuarı'nda ürünlerini ziyaretçilerle buluşturan Çakan, ilçeye gelenlerin özellikle ceviz ve üzüm şeklindeki sabunları hediyelik olarak tercih ettiğini söyledi. Sabunlarının akrabaları vasıtasıyla Tunus, ABD ve Almanya'ya da ulaştığını belirten Çakan, "Buraya gelen insanlar sabunlarımızı hediyelik olarak yanlarında götürsün, bu ürünler Niksar'ı temsil etsin istiyorum. Bazı müşterilerimiz çok beğendikleri için kullanmaya kıyamadıklarını söylüyor" dedi.