Evsiz kaldı, bankta yaşamaya başladı. Para değil, destek istiyor

"EV SAHİBİ 'EVİ BOŞALT' DEDİ"

Evden çıkarılan Hasan Güler, "5 Ocak tarihinde işten eve giderken rahatsızlandım ve kalp hastalığım olduğunu öğrendim. Hastaneye yatırdılar ve 22 Ocak’ta taburcu oldum. Taburcu olduğum tarihten itibaren çalışamıyorum. Bu süre zarfında çalışamadığım için kira konusunda sıkıntılar yaşadım ve mahallemdeki esnaflar kendi aralarında para toparlayıp birkaç kiramı ödediler. Ev sahibi de 6 bin lira borcumu silmişti." diyerek açıklamalarına şunları ekledi:

"Hastalığımdan dolayı çalışamıyorum, 1-2 dakika yürüdüğümde nefes nefese kalıyorum. Cuma günü ev sahibim aradı '14 bin lira borcun birikti ve yeni kira gelecek, nasıl yapacağız' dedi. Bende 'Durumu biliyorsun' dedim. 3 yıldır kiracısıyım. Ev sahibi 'Bunu bu şekilde halledemeyeceğiz evi boşalt' dedi. Bende Cumartesi günü evi boşalttım. Sosyal yardıma gittim. Müdürün toplantısı vardı saat 14.15’te müdürün toplantısının bitmesini bekledim ama bitmedi. 'Yarın gel' dediler yolladılar. Onun öncesinde Pazar günü sokakta kaldım."