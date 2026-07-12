Fatih'te taciz skandalı. Etrafını çevirip zorla götürmeye çalıştılar

Olayı fark eden bir taksi şoförü yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, 3 kişinin kadının önünü keserek etrafını sardığı, şüphelilerden birinin kadına dokunduğu, daha sonra çantasını alarak karıştırdığı görülüyor.

Görüntülerde ayrıca kadının, davranışlarından rahatsız olduğu iddia edilen kişilerden birinin yüzüne tükürdüğü anlar da yer alıyor.

Öte yandan, görüntüleri kaydeden taksi şoförü, aracına binen şüphelilerin ücret ödemeden indiklerini öne sürdü.