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Fatih'te taciz skandalı. Etrafını çevirip zorla götürmeye çalıştılar

12.07.2026 11:47

DHA

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Fatih'te yaşları 18’den küçük olan üç 3 kişinin sokakta yürüyen kadının önünü keserek tacizde bulunduğu iddia edildi.

Fatih'te taciz skandalı. Etrafını çevirip zorla götürmeye çalıştılar
DHA

Olay, 10 Temmuz saat 05.00 sıralarında Aksaray Mahallesi Çuhacıoğlu Sokak'ta meydana geldi. 18 yaşından küçük olduğu belirtilen 3 kişi, sokakta tek başına yürüyen kadının önünü kesti. 

Fatih'te taciz skandalı. Etrafını çevirip zorla götürmeye çalıştılar 1
DHA

Şüphelilerden biri, çevresini sardıkları kadına iddiaya göre dokunarak tacizde bulundu ardından da çantasını alıp karıştı. Şüpheliler daha sonra kadını zorla götürmeye çalıştı. 

 

Kadın ile 3 şüpheli bir süre sonra yürüyerek gözden kayboldu.

Fatih'te taciz skandalı. Etrafını çevirip zorla götürmeye çalıştılar 2
DHA

Olayı fark eden bir taksi şoförü yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, 3 kişinin kadının önünü keserek etrafını sardığı, şüphelilerden birinin kadına dokunduğu, daha sonra çantasını alarak karıştırdığı görülüyor. 

 

Görüntülerde ayrıca kadının, davranışlarından rahatsız olduğu iddia edilen kişilerden birinin yüzüne tükürdüğü anlar da yer alıyor. 

 

Öte yandan, görüntüleri kaydeden taksi şoförü, aracına binen şüphelilerin ücret ödemeden indiklerini öne sürdü. 