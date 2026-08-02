Fatih'te tarihi haziredeki mezar taşlarına saldırı. Tekmeyle kırdı ardından da kaçtı
02.08.2026 16:48
İstanbul Fatih'teki tarihi hazirede 7 mezar taşı tahrip edildi. Mezar taşlarını tekmeleyip taşla saldırdıktan sonra kaçan şüpheli aranıyor.
Olay, Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan Haydarhane Camisi Haziresi'nde 31 Temmuz günü akşam saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yatsı namazının ardından Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Alemdar Ali Haydar Dede tarafından yaptırılan Haydarhane Camisi Haziresi'ne geldi.
İçeri giren şüpheli, bilinmeyen bir nedenle mezar taşlarına tekme atıp taşla vurarak zarar verdi. Şüpheli, ardından kırdığı mezar taşlarını ise hazirenin bir köşesinde topladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hazire içerisinde inceleme yaparken çevrede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı. Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.