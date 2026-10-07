Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi fon soruşturmasında ifade verdi

Sermaye piyasalarındaki gelişmeler üzerine başlatılan fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya bugün ifade verdi. İki isim akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.

KAYA'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR NEDİR?

Kaya'nın soruşturma kapsamındaki Özata Denizcilik'ten 63 milyon TL'lik hisse aldığı, fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığını öne sürülüyordu, Kaya'nın eşinin ise, 2026 yılı başlarında 55 liradan 150 bin adet hisse aldığı ve 4 bin 482 liradan sattığı, 99 milyon 687 bin lira yatırdığı Özata fonundan 826 milyon lira çektiği ileri sürülüyordu.

Kaya ve eşi, ana parayı ve fazi tutarak, yaklaşık 1 milyar 860 milyon lirayı iade ederek bu kazancı doğrulamış oldu. Kaya çiftinin, ana para ve 2 milyar 200 milyon lira olduğu belirtilen kazançlarının bankalardaki getirisini elde tutarak, geri kalanı iade ettiği belirtiliyor .

Kaya, eşiyle birlikte, Özata fonundan 2 milyar 200 milyon lira kazanç elde ettiğine ilişkin suçlamaların ardından 26 Eylül 2026 tarihinde, AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

SAVCILIK İZİN VERDİ PARAYI ÇEKİP İADE ETTİ

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını 5 Ekim 2026 tarihinde, “gönüllülük esasına” göre Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaya'nın gönüllü ödeme başvurusuna izin verdiği bildirilmişti. İade bu izin sonras Kaya çifti 7 ayrı bankadaki parayı çekebildi ve iade sürecini başlattı.

Savcılığın yazısında, “Hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın, SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. İlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sorulan görüş doğrultusunda Başsavcılık, TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verildiği.” belirtilmişti. Kaya çiftinin mal varlığı üzerinde dondurma kararı halen yürürlükte.