Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi fon soruşturmasında ifade verdi
07.10.2026 13:42
Son Güncelleme: 07.10.2026 19:31
Fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Kaya'nın 1 milyar 826 milyon lirayı iade ettiği belirtildi.
Sermaye piyasalarındaki gelişmeler üzerine başlatılan fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya bugün ifade verdi. İki isim akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.
KAYA'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR NEDİR?
Kaya'nın soruşturma kapsamındaki Özata Denizcilik'ten 63 milyon TL'lik hisse aldığı, fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığını öne sürülüyordu, Kaya'nın eşinin ise, 2026 yılı başlarında 55 liradan 150 bin adet hisse aldığı ve 4 bin 482 liradan sattığı, 99 milyon 687 bin lira yatırdığı Özata fonundan 826 milyon lira çektiği ileri sürülüyordu.
Kaya ve eşi, ana parayı ve fazi tutarak, yaklaşık 1 milyar 860 milyon lirayı iade ederek bu kazancı doğrulamış oldu. Kaya çiftinin, ana para ve 2 milyar 200 milyon lira olduğu belirtilen kazançlarının bankalardaki getirisini elde tutarak, geri kalanı iade ettiği belirtiliyor.
Kaya, eşiyle birlikte, Özata fonundan 2 milyar 200 milyon lira kazanç elde ettiğine ilişkin suçlamaların ardından 26 Eylül 2026 tarihinde, AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.
SAVCILIK İZİN VERDİ PARAYI ÇEKİP İADE ETTİ
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını 5 Ekim 2026 tarihinde, “gönüllülük esasına” göre Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaya'nın gönüllü ödeme başvurusuna izin verdiği bildirilmişti. İade bu izin sonras Kaya çifti 7 ayrı bankadaki parayı çekebildi ve iade sürecini başlattı.
Savcılığın yazısında, “Hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın, SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi. İlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sorulan görüş doğrultusunda Başsavcılık, TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verildiği.” belirtilmişti. Kaya çiftinin mal varlığı üzerinde dondurma kararı halen yürürlükte.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İDARİ VE YASAL SÜREÇLERİ İŞLETİYORUZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada fon soruşturmasında gerekli adımların atıldığı mesajını vermişti.
Erdoğan, "Memlekete hizmet yolunda önümüzde çıkan kim olursa olsun, kenara alır yürümeye devam ederiz." demişti.
Öncelikli hedeflerinin vatandaşların birikimlerinin ödenmesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimler çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor. Kamuya yük getirmeden, vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz." şeklinde konuşmuştu.
10 MADDELİK KANUN TEKLİFİ MECLİS'E SUNULACAK
Fon krizinde Meclis'teki çalışmalarda ise yeni bir adım atılmıştı.
AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifini cuma ya da pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunacağı bildirilmişti.
Fon krizinden etkilenen toplam yatırımcı sayısının 455 bin 578 olduğu belirtiliyor. Bu yatırımcıların yaklaşık 350 bininin fonlarda 1 milyon liranın altında yatırımı bulunuyor. Düzenlemeyle ilk olarak bu gruptaki yatırımcılara ödeme yapılması öngörülüyor. 1 milyon liranın altındaki alacakların bu ay içinde ödenmesi planlanıyor.
Ödemeler peyderpey ve kademeli şekilde yapılacak. Bir milyon liranın üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri ise sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek. Süreçte ara ödeme yöntemiyle hareket edilmesi öngörülüyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın da adı geçmişti.
Kaya çifti, soruşturma kapsamında hesaplarının dondurulmasının ardından Semaye Piyasası Kurulu'nun gönüllü ödeme imkanından faydalanmak için başvuruda bulunmuştu. Gereken iznin çıkmasının ardından geri ödeme yapılmıştı.
Savcılığın yazısından, Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 7 bankadaki 6 ayrı hesap için dilekçe verdiği anlaşıldı. 5 Ekim 2026 tarihli savcılık yazısına göre Birleşik Fon Bankası'ndaki bir hesaba paranın iadesi için izin verildi.
Kaya ve eşinin mal varlığını doldurulduğu için savcılığın izni sonrasında para iadesi gerçekleştirdi.
KAYA'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR NEDİR?
Kaya'nın soruşturma kapsamındaki Özata Denizcilik'ten 63 milyon TL'lik hisse aldığı, fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar liraya sattığını öne sürülüyor.
Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin ise, 2026 yılı başlarında 55 liradan 150 bin adet hisse aldığı ve 4 bin 482 liradan sattığı, 99 milyon 687 bin lira yatırdığı Özata fonundan 826 milyon lira çektiği ileri sürülüyor.
Kaya, eşiyle birlikte, Özata fonundan 2 milyar 200 milyon lira kazanç elde ettiğine ilişkin suçlamaların ardından 26 Eylül 2026 tarihinde, AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?
İstanbul, Fatih’te hukukçu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Fatih İlkokulu’nda okuduktan sonra Beyoğlu Anadolu Lisesi’ni (English High School) bitirdi. Üniversite sınavlarında derece yaparak Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde burslu olarak okudu, şeref derecesiyle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
New York Üniversitesi’nde lisansüstü çalışmalar yaptı. 2009 yılındaki 5. Olağan Kongre ile AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan’la 2012 yılına kadar AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak çalıştı. 2012 yılındaki kongreyle tekrar İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve AK Parti İstanbul Tanıtım Medya’dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atandı.
AK Parti AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 25 Kasım 2015 tarihli MYK değişikliği ile AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.
26. dönem İstanbul Milletvekili seçilen Fatma Betül Sayan Kaya, 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın, 19 Temmuz 2017 günü açıkladığı yeni kabinede Bakanlık görevine devam etti. Kaya, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim ile 27. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.
Kaya, fon soruşturmasındaki iddialar sonrası 26 Eylül günü istifasını açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, "Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim." demişti.