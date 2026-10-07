Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi fon soruşturmasında ifade verecek
07.10.2026 13:42
Son Güncelleme: 07.10.2026 13:48
Fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek.
Sermaye piyasalarındaki gelişmeler üzerine başlatılan fon soruşturması sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada eski bakan Fatma Betül Sayan ile eşi İlyas Kaya'nın da adı geçmişti. Kaya çifti, Semaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) geri ödeme imkanından faydalanıp, gerekli iznin de çıkmasıyla para iadesinde bulunmuştu.
Süreç devam ederken Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın ifade vereceği öğrenildi. İki ismin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor. Kaya çiftinin ifadelerinin “şüpheli” sıfatıyla alınacağı bildirildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İDARİ VE YASAL SÜREÇLERİ İŞLETİYORUZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada fon soruşturmasında gerekli adımların atıldığı mesajını vermişti.
Erdoğan, "Memlekete hizmet yolunda önümüzde çıkan kim olursa olsun, kenara alır yürümeye devam ederiz." demişti.
Öncelikli hedeflerinin vatandaşların birikimlerinin ödenmesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimler çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor. Kamuya yük getirmeden, vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz." şeklinde konuşmuştu.
10 MADDELİK KANUN TEKLİFİ MECLİS'E SUNULACAK
Fon krizinde Meclis'teki çalışmalarda ise yeni bir adım atılmıştı.
AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifini cuma ya da pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunacağı bildirilmişti.
Fon krizinden etkilenen toplam yatırımcı sayısının 455 bin 578 olduğu belirtiliyor. Bu yatırımcıların yaklaşık 350 bininin fonlarda 1 milyon liranın altında yatırımı bulunuyor. Düzenlemeyle ilk olarak bu gruptaki yatırımcılara ödeme yapılması öngörülüyor. 1 milyon liranın altındaki alacakların bu ay içinde ödenmesi planlanıyor.
Ödemeler peyderpey ve kademeli şekilde yapılacak. Bir milyon liranın üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri ise sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek. Süreçte ara ödeme yöntemiyle hareket edilmesi öngörülüyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın da adı geçmişti.
Kaya çifti, soruşturma kapsamında hesaplarının dondurulmasının ardından Semaye Piyasası Kurulu'nun gönüllü ödeme imkanından faydalanmak için başvuruda bulunmuştu. Gereken iznin çıkmasının ardından geri ödeme yapılmıştı.
Savcılığın yazısından, Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 7 bankadaki 6 ayrı hesap için dilekçe verdiği anlaşıldı. 5 Ekim 2026 tarihli savcılık yazısına göre Birleşik Fon Bankası'ndaki bir hesaba paranın iadesi için izin verildi.
Kaya ve eşinin mal varlığını doldurulduğu için savcılığın izni sonrasında para iadesi gerçekleştirdi.
KAYA'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR NEDİR?
Kaya'nın soruşturma kapsamındaki Özata Denizcilik'ten 63 milyon TL'lik hisse aldığı, fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar liraya sattığını öne sürülüyor.
Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin ise, 2026 yılı başlarında 55 liradan 150 bin adet hisse aldığı ve 4 bin 482 liradan sattığı, 99 milyon 687 bin lira yatırdığı Özata fonundan 826 milyon lira çektiği ileri sürülüyor.
Kaya, eşiyle birlikte, Özata fonundan 2 milyar 200 milyon lira kazanç elde ettiğine ilişkin suçlamaların ardından 26 Eylül 2026 tarihinde, AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?
İstanbul, Fatih’te hukukçu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Fatih İlkokulu’nda okuduktan sonra Beyoğlu Anadolu Lisesi’ni (English High School) bitirdi. Üniversite sınavlarında derece yaparak Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde burslu olarak okudu, şeref derecesiyle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
New York Üniversitesi’nde lisansüstü çalışmalar yaptı. 2009 yılındaki 5. Olağan Kongre ile AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan’la 2012 yılına kadar AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak çalıştı. 2012 yılındaki kongreyle tekrar İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve AK Parti İstanbul Tanıtım Medya’dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atandı.
AK Parti AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 25 Kasım 2015 tarihli MYK değişikliği ile AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.
26. dönem İstanbul Milletvekili seçilen Fatma Betül Sayan Kaya, 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın, 19 Temmuz 2017 günü açıkladığı yeni kabinede Bakanlık görevine devam etti. Kaya, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim ile 27. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.
Kaya, fon soruşturmasındaki iddialar sonrası 26 Eylül günü istifasını açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, "Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim." demişti.