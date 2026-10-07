Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi fon soruşturmasında ifade verecek

Fon krizinde Meclis'teki çalışmalarda ise yeni bir adım atılmıştı .

AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifini cuma ya da pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunacağı bildirilmişti.

Fon krizinden etkilenen toplam yatırımcı sayısının 455 bin 578 olduğu belirtiliyor. Bu yatırımcıların yaklaşık 350 bininin fonlarda 1 milyon liranın altında yatırımı bulunuyor. Düzenlemeyle ilk olarak bu gruptaki yatırımcılara ödeme yapılması öngörülüyor. 1 milyon liranın altındaki alacakların bu ay içinde ödenmesi planlanıyor.

Ödemeler peyderpey ve kademeli şekilde yapılacak. Bir milyon liranın üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri ise sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek. Süreçte ara ödeme yöntemiyle hareket edilmesi öngörülüyor.