Fenomen Yağmur'un ailesi adalet bekliyor: "Rüyalarımda 'O cani yakalanmadı mı' diyor"

Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz ise olayın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen somut bir adım atılmadığını belirterek, "Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bu kişi adalete teslim edilmeli. Gülistan Doku soruşturması da altı yıl sonra birtakım neticelere ulaştı. Biz altı yıl beklemek istemiyoruz. Geç gelen adaletin daha da gecikmesini istemiyoruz” diye konuştu.

ABD ve Türkiye’deki fethi kabir sonrası hazırlanan 2 otopsi raporunun da incelendiğine dikkat çeken avukat Öksüz, şöyle devam etti:

"- ABD'den gelen raporun gecikmesinden dolayı Türk hekimler bu rapor üzerinde yeni bir çalışma yapıyor. Dosyada gizlilik kararı var ancak otopsi raporları cinayet iddiasının büyük olasılıkla doğru olduğunu bizlere gösteriyor.

- Zaten Yağmur’un mesajlaşmalarında 'Bu adam beni öldürecek. Pasaport ve çantama el koydu, gitmeme izin vermiyor' şeklinde ifadeler de var. Raporda da Yağmur'un darbedildiği, hatta işkenceye varacak şekilde beden bütünlüğüne zarar verildiği ortaya konuldu."

Şüpheli A.C.F.'nin bir an önce yakalanmasını istediklerini belirten Öksüz, "Bu konuda Türk ve ABD adli makamlarının iş birliği içerisinde bu sorunun çözümüne yoğunlaşmasını talep ediyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla annenin de babanın da dayanacak gücü kalmadı" ifadesini kullandı.