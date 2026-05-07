Fenomen Yağmur'un ailesi adalet bekliyor: "Rüyalarımda 'O cani yakalanmadı mı' diyor"
07.05.2026 10:47
Son Güncelleme: 07.05.2026 11:15
ABD'de yaşamını yitiren ve yapılan fethi kabrin ardından vücudunda darp izlerine rastlanan sosyal medya ünlüsü Yağmur Taktaş'ın sevgilisi A.C.F. halen bulunamadı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ölen ve yapılan fethi kabir işlemiyle vücudunda darp ve sigara izleri olduğu belirlenen sosyal medya ünlüsü Yağmur Taktaş'ın babası Orhan Taktaş, "Artık bu acıya dayanamıyorum." dedi.
ABD'DE YAŞAMINI YİTİRDİ
İşte Benim Stilim isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı Yağmur Taktaş, 3 Nisan 2024'te ABD'de fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aynı zamanda sosyal medya ünlüsü olan Taktaş'ın cenazesi, ABD'de yapılan otopsinin ardından 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Taktaş'ın ailesi, avukatları aracılığıyla daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne neden olduğunu iddia ettikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.
İKİ YIL ÖNCE FETHİ KABİR YAPILDI
Taktaş ailesi, Yağmur'un sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı, alıkonularak şiddete maruz bırakıldığı ve tutulduğu yerde aç bırakıldığı iddiasında bulundu.
Bu şüphe üzerine aile, avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp, Türkiye'de otopsi yapılması için başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesiyle Taktaş'ın cenazesi, 5 Mayıs 2024'te fethi kabir yapılarak Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Kısmen bozulduğu saptanan cenazeden alınan örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
VÜCUDUNDA DARBA BAĞLI MORLUKLAR VE SİGARA İZLERİ VAR
Ailenin başvurusu sonrası New York'taki Columbia Üniversitesi'nde hazırlanan otopsi raporunda; Taktaş'ın vücudunda farklı türlerde uyuşturuculara rastlandığı belirtildi.
Otopsi videosunda da darba bağlı morluklar ile sigara söndürme izlerinin bulunduğu aktarıldı. Taktaş'ın darbedildiği ve işkence gördüğü kanaatinin oluşması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Taktaş ailesinin, Türkiye’de yargılanmasını istediği A.C.F. ise halen aranıyor.
"EVLAT ACISI ÇOK ZOR"
Yağmur'un babası Orhan Taktaş, kızını rüyalarında gördüğünü belirterek, "Rüyalarımda bana, 'Baba, o cani hala yakalanmadı mı?' diyor. Artık bu acıya dayanamıyorum. İrkilerek uyanıyorum. Evlat acısı çok zor bir şey. Yüreğimiz hala kan ağlıyor. Kızımın katilinin bir an önce yakalanmasını istiyorum." diye konuştu.
"BİR ANNENİN YAŞAYABİLECEĞİ EN BÜYÜK ACI"
Anne Ayhan Taktaş ise kızının bir tutam saçını hala sakladığını ifade ederek, "Kızım defnedildikten sonra mezarı tekrar açılmak zorunda kalındı. Bir annenin yaşayabileceği en büyük acılardan biri bu. Tek başımıza kaldık. Bir evladım vardı, onu da bizden kopardı." dedi.
"CİNAYET İDDİASI BÜYÜK OLASILIKLA DOĞRU"
Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz ise olayın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen somut bir adım atılmadığını belirterek, "Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bu kişi adalete teslim edilmeli. Gülistan Doku soruşturması da altı yıl sonra birtakım neticelere ulaştı. Biz altı yıl beklemek istemiyoruz. Geç gelen adaletin daha da gecikmesini istemiyoruz” diye konuştu.
ABD ve Türkiye’deki fethi kabir sonrası hazırlanan 2 otopsi raporunun da incelendiğine dikkat çeken avukat Öksüz, şöyle devam etti:
"- ABD'den gelen raporun gecikmesinden dolayı Türk hekimler bu rapor üzerinde yeni bir çalışma yapıyor. Dosyada gizlilik kararı var ancak otopsi raporları cinayet iddiasının büyük olasılıkla doğru olduğunu bizlere gösteriyor.
- Zaten Yağmur’un mesajlaşmalarında 'Bu adam beni öldürecek. Pasaport ve çantama el koydu, gitmeme izin vermiyor' şeklinde ifadeler de var. Raporda da Yağmur'un darbedildiği, hatta işkenceye varacak şekilde beden bütünlüğüne zarar verildiği ortaya konuldu."
Şüpheli A.C.F.'nin bir an önce yakalanmasını istediklerini belirten Öksüz, "Bu konuda Türk ve ABD adli makamlarının iş birliği içerisinde bu sorunun çözümüne yoğunlaşmasını talep ediyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla annenin de babanın da dayanacak gücü kalmadı" ifadesini kullandı.