NTV

Fındık işçilerini taşıyan araç TIR'la çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti

07.09.2026 22:25

Son Güncelleme: 07.09.2026 22:32

AA

Google'da NTV'yi tercih et

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde TIR ile fındık işçilerini taşıyan tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Fındık işçilerini taşıyan araç TIR'la çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda seyreden 16 AAY 442 plakalı demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan "patpat" diye tabir edilen tarım aracı Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı.

 

Çarpışmanın etkisiyle tarım aracını altına alan tır yakındaki bir evin bahçesine yuvarlandı.

Fındık işçilerini taşıyan araç TIR'la çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti 1
Anadolu Ajansı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

 

Görevlilerin yaptığı kontrollerde 3 kadın işçi ile tarla sahibinin kaza mahallinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fındık işçilerini taşıyan araç TIR'la çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti 2
Anadolu Ajansı

Kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.