Fon soruşturması: 11 kişi tutuklandı, 4 kişiye adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fon kriziyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. 21 Ekim'de 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunların 26'sı aynı gün yakalanmıştı. Listedeki isimlerden beşinin arandığı bildirilmişti.

İkinci operasyonsa perşembe günü düzenlendi. Önceki listede yer alanlara ek olarak beş kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında eski başbakan danışmanı ve milletvekili Ertan Aydın, KUYAŞ Yatırım Holding sahibi Abdullah Dal, Tera Holding yetkilisi Seda Tarım ile birlikte Hakan Eryılmaz ve Fahri Uğur bulunuyor.

Bu gelişmeyle birlikte gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi. Gözaltındaki 31 şüpheliden 15'i perşembe günü adliyeye getirildi.

Şüphelilerden 11 kişi tutuklandı, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şöyle: Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi ve Ümit Yılmaz.

Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Zuhal Topaloğlu ve Yasemin Yılmaz hakkında ise ev hapsi adli kontrolü uygulandı.

Öte yandan şüphelilerden Furkan Açar'ın durumunun yeniden değerlendirilerek işlemlerinin yarın adliyeye getirilecek diğer şüphelilerle birlikte yürütülmesine karar verildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

HALKA AÇIK DÖRT ŞİRKET MERCEK ALTINDA

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında halka açık dört şirket mercek altında tutuluyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) payları incelendi.

İşlem, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine gerçekleştirildi.

Gözaltı kararları da bu inceleme üzerine alındı.