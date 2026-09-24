Fon soruşturması: Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait lüks araçlara el konulduğu bildirildi.

McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka araçların toplam piyasa değerinin 200 milyon lira civarında olduğu öğrenildi.