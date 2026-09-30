Fon soruşturmasında son durum: 56 kişi tutuklandı, lüks araçlar, jetler ve villalara el konuldu
30.09.2026 17:56
Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan soruşturmada bugüne kadar 56 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada şüphelilere ait özel jet, yat, villa ve çok sayıda lüks araca el konuldu.
Kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada tutulu sayısı 30 Eylül itibarıyla 56'ya ulaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 131 fon işleme kapatıldı.
Adli süreçte şüphelilere ait özel jet, yat ve çok sayıda lüks araca el konuldu.
İşte soruşturmada bugüne kadar yaşanan gelişmeler...
FON SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?
Soruşturma, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı hisselerde portföy yönetim şirketleri ve fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı.
Başsavcılık tarafından hazırlanan yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları meydana geldiği ve söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında, ilgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı değerlendirmesine yer verildi.
Savcılık yazısında, fon sahipleri tarafından alınan hisselerin daha sonra fonlara satıldığı, bu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerinde artış meydana geldiğinin öne sürüldüğü belirtildi.
Söz konusu eylemlerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'inci maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
İLK TUTUKLANAN İSİM MUHAMMED YARIZ
Soruşturmanın ilk aşamasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli Denetleme Raporu'nda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ payında piyasa dolandırıcılığı yapıldığına ilişkin tespitlere yer verildi.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
TERA VE PUSULA YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI
Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.
Ardından aralarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun'un da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Celal Yarız ve Nihat Kırmızı da yer aldı.
LÜKS ARAÇLAR İLE JETLERE EL KONULDU
MASAK raporunda, Muhammed Yarız adına kayıtlı beş aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde dört kişiye devredildiği belirtildi. Toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olarak değerlendirilen araçlar için Yarız'ın hesabına Taşıt Satış Bedeli açıklamasıyla toplam 26 bin 280 lira yatırıldığı tespit edildi.
Raporda, araçların değerine uygun bir tahsilat bulunmadığı ve devirlerin malvarlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapılmış olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi. Dört araca el konulurken bir aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Araçların şase ve motor numaralarında tahrifat bulunup bulunmadığının belirlenmesi için teknik inceleme yapılması da istendi.
Ayrıca Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli yata el konuldu. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu değerlendirildi.
1,2 MİLYAR LİRALIK BEŞ VİLLAYA EL KONUDU
Soruşturma devam ederken bu kez Beykoz'da beş villaya el konuldu.
Fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan, toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar lira olan beş villaya el konuldu.
Soruşturma dosyasında yer alan taşınmazlara yönelik incelemelerde, villaların güncel piyasa değerlerinin toplamının yaklaşık 23 ila 24,5 milyon dolar arasında olduğu değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında villaların yalnızca mevcut mülkiyet durumları değil, geçmiş yıllardaki devir ve satış işlemleri de araştırmaya dahil edildi.
Taşınmazların kimler tarafından ve hangi süreçlerle edinildiği incelenirken, mülkiyet değişiklikleri ile soruşturma konusu mali hareketler arasındaki bağlantılar da inceleme altına alındı.
2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM DURDURULDU
MASAK tarafından ayrıca Hedef Yatırım Bankası'nın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote'un muhabirlik hesabına göndermek istediği yaklaşık 2 milyar liralık işlem durduruldu.
"Swap" olarak bildirilen işlem kapsamında karşılık gösterilen dövizin hesaba geçmediği, tutarın ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğunun BDDK ile yapılan görüşmelerde anlaşıldığı belirtildi.
MERKEZ BANKASI'NIN ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal da yer aldı.
Bu aşamada soruşturma kapsamında 69 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 26 şüpheli tutuklanmış, üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, üç şüphelinin yurt dışında olduğu, 11 şüphelinin ise firari durumda olduğu bildirilmişti.
ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ DALGA OPERASYON
Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunan ve daha önce haklarında adli işlem yapılmayan yedi şüpheliden altısı gözaltına alındı. Katılımevim Tasarruf Finansman İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce'nin ise firari olarak arandığı belirtildi.
Sistemde toplam 12 kişinin hesabının tespit edildiği soruşturmada, adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden Pusula Otomotiv Filo Kiralama Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Satın Alma Yöneticisi Engin Geylan, MİEM Yapı Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf, Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklandı. Diğer yedi şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Dördüncü dalga operasyonda ise destek Faktoring ve Özata Denizcilik yönetim kurullarında bulunan 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden sekizi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven olduğu belirtildi.
26 Eylül 2026'da Karadağ'a çıktığı tespit edilen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı'nın Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim olduğu bildirildi. Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt'ün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.
106 KİŞİ VE KURULUŞ İÇİN MALVARLIĞI TEDBİRİ
Başsavcılık tarafından 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Gerçek kişiler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları hakkında devir, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri öncesinde başsavcılığın görüşünün alınması istendi.
Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ile listedeki kişilere ait taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talimatı verildi.
SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fon TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine kapatıldı. Daha sonra SPK'nın yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda firmalara ve kişilere uygulanan malvarlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.
MELİS SANDAL VE BABASI HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve iki şüphelinin tüm malvarlıklarına el konuldu.
Daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
TUTUKLU SAYISI 56'YA ULAŞTI
Son operasyonlarla birlikte fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56'ya ulaştı. 29 Eylül'de Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf'ın tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 56 oldu.
Soruşturma kapsamında mali hareketler, şirketler arasındaki para transferleri ve bağlantılı malvarlıklarına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Soruşturmada adı geçen kişiler hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai değerlendirme yargılama sürecinde yapılacak.