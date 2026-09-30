Fon soruşturmasında son durum: 56 kişi tutuklandı, lüks araçlar, jetler ve villalara el konuldu

MASAK raporunda, Muhammed Yarız adına kayıtlı beş aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde dört kişiye devredildiği belirtildi . Toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olarak değerlendirilen araçlar için Yarız'ın hesabına Taşıt Satış Bedeli açıklamasıyla toplam 26 bin 280 lira yatırıldığı tespit edildi.

Raporda, araçların değerine uygun bir tahsilat bulunmadığı ve devirlerin malvarlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapılmış olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi. Dört araca el konulurken bir aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Araçların şase ve motor numaralarında tahrifat bulunup bulunmadığının belirlenmesi için teknik inceleme yapılması da istendi.

Ayrıca Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli yata el konuldu. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu değerlendirildi.