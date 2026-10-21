Fon soruşturmasında yeni operasyon: Beş kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fon kriziyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. 21 Ekim'de 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunların 26'sı aynı gün yakalanmıştı. Listedeki isimlerden beşinin arandığı bildirilmişti.

İkinci operasyonsa bugün düzenlendi. Dünkü listede yer alanlara ek olarak beş kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında eski başbakan danışmanı ve milletvekili Ertan Aydın, KUYAŞ Yatırım Holding sahibi Abdullah Dal, Tera Holding yetkilisi Seda Tarım ile birlikte Hakan Eryılmaz ve Fahri Uğur bulunuyor.

Bu gelişmeyle birlikte gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi. Kalanları arama çalışmaları sürüyor.

HALKA AÇIK DÖRT ŞİRKET MERCEK ALTINDA

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında halka açık dört şirket mercek altında tutuluyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) payları incelendi.

İşlem, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine gerçekleştirildi.

Gözaltı kararları da bu inceleme üzerine alındı.